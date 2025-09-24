"El hecho es que Maduro es un fugitivo de la ley y cabecilla de organizaciones del narcotráfico": portavoz habla sobre dura advertencia del presidente Trump en la ONU

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó este martes ante la Asamblea General de la ONU una fuerte advertencia a los carteles narcoterroristas que transitan por el Caribe, a las cuales vinculó durante su intervención con la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro: “Empezamos a usar el poder supremo del Ejército de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro”, dijo el mandatario estadounidense.

Y agregó: "A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: están avisados, los barremos de la faz de la Tierra".

Sobre este tema, la portavoz en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Natalia Molano, se pronunció en el programa La Noche de NTN24, donde resaltó que las palabras del presidente Trump ante la ONU son congruentes con la prioridad de su administración.

“Desde el primer día, el presidente Trump y toda esta administración ha puesto la seguridad de los ciudadanos americanos como una prioridad y todas las medidas que hemos visto desde el primer día son congruentes a eso”, indicó.

La portavoz explicó que “estas advertencias que el gobierno americano ha estado dando son para los grupos narcoterroristas, para las organizaciones criminales transnacionales, que las hemos designado como terroristas porque son terroristas y actúan y operan, y han venido operando por muchos años y las estrategias que se han venido implementando no han dado resultados”.

En este contexto, la funcionaria enfatizó en que “la estrategia de disuasión con el poder militar estadounidense desplegado en el Caribe está enfocada en estos narcoterroristas”, y comentó que “si algún país o algún líder se sintió aludido por estas advertencias de aplicación de la ley, ya es cosa de esa persona o esa entidad”.

No obstante, Molano subrayó sobre el líder del régimen venezolano: “El hecho es que Maduro es un fugitivo de la ley, ha sido procesado aquí, en Nueva York, y no es ningún secreto de que él es el cabecilla de organizaciones del narcotráfico”.

*La entrevista completa en el video que acompaña esta nota. Problemas de imagen de origen.