El hijo mayor del expresidente de Bolivia Luis Arce fue capturado por las autoridades en un presunto intento de fuga

El pasado miércoles, uno de los hijos del expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido por las autoridades de ese país en medio de una persecución en la que el hombre de 33 años intentaba fugarse.

De acuerdo con el informe entregado por parte del ministro del Gobierno, Marco Antonio Oviedo, Marcelo Arce Mosqueira fue capturado en la ciudad de Santa Cruz, cuando “pretendía emprender la fuga al ser localizado por las autoridades”.

“Se pretendió dar a la fuga y ha sido interceptado por efectivos de la Policía Boliviana”, dijo Oviedo en medio de una conferencia de prensa.

El funcionario también informó que se realizó un operativo por medio del cual se llevó a cabo una inspección en el departamento en que vivía Arce Mosquera, en el cual fueron incautados cerca de 22.200 dólares, entre moneda extranjera y local.

“Además, se incautó una camioneta, un caso de la empresa petrolera YPFB con el que el detenido se hacía pasar como funcionario de la estatal petrolera”, dijo Marco Antonio Oviedo.

Asimismo, la autoridad mencionó que la investigación en contra de Marcelo Arce Mosquiera contempla el lavado de activos, como un presunto delito de "daño económico al Estado".

Actualmente, su padre, Luis Arce, quien gobernó Bolivia entre 2020 y 2025, se encuentra preso en una cárcel de La Paz desde diciembre por presunta corrupción cuando era ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019).

También se ha conocido que Marcelo, junto a sus hermanos y su padre, enfrentan ante la Fiscalía una investigación de la cual las autoridades no dieron muchos detalles.

Finalmente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dejó claro que la captura y posterior judicialización de Arce Mosqueira no tienen nada que ver con algún tipo de “venganza”, sino que, por el contrario, buscan demostrar su lucha contra la corrupción.

“No es venganza; este es un acto de justicia con la cual el gobierno está demostrando claramente su firme lucha contra la impunidad y la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país”, sentenció.