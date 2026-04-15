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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Embajada de Estados Unidos

¿Quién es John Barrett, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela en reemplazo de Laura Dogu?

abril 15, 2026
Por: Luis Cifuentes
John Barrett, nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela - Foto: EFE
John Barrett, nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela - Foto: EFE
El diplomático se ha desempeñado como diplomático en varios países latinoamericanos.

Estados Unidos designó a John Barrett como nuevo jefe de su misión diplomática para Venezuela, en el marco de la normalización de las relaciones entre ambos países tras la caída de Nicolás Maduro, anunció este miércoles la embajada estadounidense en Caracas.

Se trata de la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador.

"Me complace anunciar que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", anunció la saliente Laura Dogu, nombrada en enero, en un comunicado oficial difundido en X.

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"Mi asignación temporal en Caracas está llegando a su fin, y regresaré a mi puesto anterior como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos", agregó Dogu.

¿Quién es John Barrett y cuál es su trayectoria diplomática?

Barrett llega al cargo en Caracas tras desempeñarse como encargado de negocios de Estados Unidos para Guatemala desde enero de 2026.

A su vez, el diplomático es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior y antes de su labor en Guatemala se desempeñó como Ministro Consejero en la Embajada de los EE. UU. en Panamá.

En Sudamérica, Barrett sirvió como consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de los EE. UU. en Perú y, anteriormente, como Cónsul General en el Consulado General de los EE. UU. en Recife, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de Brasil.

Entre 2015 y 2017 fungió como alto funcionario del Departamento de Estado para la relación bilateral entre los Estados Unidos y Filipinas en Washington, y entre 2012 al 2015 como Asuntos Económicos en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.

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Antes de convertirse en diplomático, Barrett trabajó en empresas del sector privado como PepsiCo, The Walt Disney Company y L.E.K. Consulting.

El nuevo jefe de negocios de Estados Unidos en Venezuela tiene una licenciatura en Middlebury College y una maestría en administración de empresas (MBA) de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, además, habla español y portugués.

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