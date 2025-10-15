NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Papa León XIV

El insólito regalo que recibió el Papa León XIV con el que "quedó encantado" al estar relacionado con uno de sus hobbies favoritos

octubre 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Papa León XIV - Foto AFP
Papa León XIV - Foto AFP
Los papas reciben numerosos regalos de fieles o celebridades que a menudo se subastan con fines benéficos.

El papa León XIV recibió el miércoles un caballo purasangre, un regalo insólito de un fiel propietario de una yeguada en Polonia, anunció este miércoles el Vaticano con un video de ese momento.

El feligrés le regaló al papa este caballo de 12 años, bautizado como Proton, para que lo subasten con fines benéficos, informó el servicio de prensa del Vaticano.

o

"Un ciudadano polaco donó un caballo árabe de pura raza al Santo Padre antes de la audiencia general semanal, inspirado por una fotografía del pontífice agustino montando a caballo en Perú", posteó en X ese servicio.

Las imágenes publicadas por el Vaticano muestran al jefe de la Iglesia católica caminando junto al caballo de pelaje claro mientras que lo sujeta por las riendas, visiblemente cómodo, antes de posar a su lado al margen de su audiencia general en el Vaticano.

Antes de ser elegido papa, Robert Francis Prevost montaba a caballo con regularidad en Perú, donde fue misionero durante unos 20 años, lo que deja en evidencia que se trata de uno de sus hobbies favoritos.

o

"Cuando vi esas fotos del futuro papa montando a caballo en Perú, se me ocurrió la idea de regalarle un magnífico caballo árabe, digno, ya que el blanco se asocia con la sotana papal", contó a Vatican News el creyente dueño de la yeguada, Andrzej Michalski, quien añadió que "el papa estaba encantado" con este regalo.

Los papas, cabe resaltar, reciben numerosos regalos de fieles o celebridades que a menudo se subastan con fines benéficos.

Durante sus 12 años de pontificado (2013-2025) el papa Francisco recibió, entre otras cosas, dos burros y un Lamborghini con los colores del Vaticano.

El regalo a León XIV se da luego de que se conocieran los destinos que marcarán el que será su primer viaje al extranjero desde su elección en mayo.

El pontífice de 70 años irá a Turquía del 27 al 30 de noviembre y al Líbano del 30 noviembre al 2 de diciembre.

La visita del papa León XIV al Líbano a fines de noviembre enviará un "mensaje de paz y esperanza" para una región devastada por la guerra, según consideraciones de expertos feligreses.

Líbano vivió hace un año una guerra entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel, mientras que, por otro lado, el conflicto de Israel con Hamás en la Franja de Gaza entró la semana pasada en un alto al fuego que aún se mantiene.

El presidente libanés Joseph Aoun, surgido de la comunidad maronita, consideró el lunes que es "necesario negociar con Israel", país con el que el que Líbano sigue en guerra.

Israel, cabe recordar, alcanzó un cese el fuego con Hezbolá en noviembre de 2024 y pausó una guerra que dejó cerca de 4.000 muertos.

Pese al cese el fuego, Israel ha continuado sus bombardeos contra el Hezbolá, que está sometido a una intensa presión para que entregue sus armas al Estado libanés.

o

Léon XIV, entratanto, será el tercer papa que visite Líbano después de Juan Pablo II, que lo hizo en 1997 y Benedicto XVI, quien viajó hasta allí en 2012.

