Monseñor Biord regaló estatuas de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles al papa León XIV

"¡La Arquidiócesis de Caracas se llena de alegría!. El Papá León XIV recibió en audiencia a monseñor Raúl Biord, arzobispo de esta Iglesia local", así fue el anuncio en la Cuenta de la Arquidiósesis de Caracas sobre el delegado venezolano y el Pontífice en el Vaticano.

VEA TAMBIÉN Iglesia venezolana pide "medidas de gracia" para los presos políticos ante la canonización de JGH y la madre Rendiles o

Según la misma información, el papa expresó sentirse "alegre por la próxima canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles".

Monseñor Raúl Biord le obsequió al papa dos estatuas de los nuevos santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, elaborados por el artista Juan Carlos Granadillo.

El papa León XIV destacó la "dedicación a los más necesitados" del médico venezolano José Gregorio Hernández —beatificado en 2021 y cuya canonización será celebrada en octubre de 2025—, ante una delegación de la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe.

"Lo considero un buen ejemplo para ustedes"”, afirmó el Pontífice en su discurso a este organismo, que agrupa a más de dos millones de profesionales de la salud.

VEA TAMBIÉN Celebración por actos de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles se hará en este reconocido recinto deportivo de Venezuela o

León XIV quiso poner en valor cómo el llamado médico de los pobres supo "compaginar su alta competencia médica con su dedicación a los más necesitados".

El Pontífice también se refirió a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías en la práctica médica. Así reconoció que la inteligencia artificial "puede y debe ser una gran ayuda para mejorar la asistencia clínica", pero advirtió que "nunca podrá ocupar el lugar del médico, porque ustedes son reservas de amor, que llevan serenidad y esperanza a los que sufren".