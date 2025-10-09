NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
José Gregorio Hernández

Monseñor Biord regaló estatuas de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles al papa León XIV

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Papa y Monseñor Biord
León XIV destaca la “dedicación a los más necesitados” del Beato Gregorio Hernández ante médicos de América Latina.

"¡La Arquidiócesis de Caracas se llena de alegría!. El Papá León XIV recibió en audiencia a monseñor Raúl Biord, arzobispo de esta Iglesia local", así fue el anuncio en la Cuenta de la Arquidiósesis de Caracas sobre el delegado venezolano y el Pontífice en el Vaticano.

Según la misma información, el papa expresó sentirse "alegre por la próxima canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles".

Monseñor Raúl Biord le obsequió al papa dos estatuas de los nuevos santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, elaborados por el artista Juan Carlos Granadillo.

El papa León XIV destacó la "dedicación a los más necesitados" del médico venezolano José Gregorio Hernández —beatificado en 2021 y cuya canonización será celebrada en octubre de 2025—, ante una delegación de la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe.

"Lo considero un buen ejemplo para ustedes"”, afirmó el Pontífice en su discurso a este organismo, que agrupa a más de dos millones de profesionales de la salud.

León XIV quiso poner en valor cómo el llamado médico de los pobres supo "compaginar su alta competencia médica con su dedicación a los más necesitados".

El Pontífice también se refirió a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías en la práctica médica. Así reconoció que la inteligencia artificial "puede y debe ser una gran ayuda para mejorar la asistencia clínica", pero advirtió que "nunca podrá ocupar el lugar del médico, porque ustedes son reservas de amor, que llevan serenidad y esperanza a los que sufren".

 

