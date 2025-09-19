NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Papa León XIV

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El periodista vaticanólogo Sergio Rubín, la analista Danelia Cardona y Anderson Cachay, vicepresidente de la Hermandad Mayor Jesús de Nazareno Cautivo (Perú), dialogaron en NTN24 sobre la gestión y el liderazgo del religioso.

El papa León XIV cumplió 70 años mientras suma sus primeros 4 meses de su pontificado. El máximo jerarca de la Iglesia católica asumió el cargo en mayo tras la muerte de su antecesor Francisco.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el periodista vaticanólogo Sergio Rubín, la analista Danelia Cardona y Anderson Cachay, vicepresidente de la Hermandad Mayor Jesús de Nazareno Cautivo (Perú), dialogaron sobre la gestión y el liderazgo del religioso.

o

“Claramente, Robert Prevost (León XIV) sigue, me parece a mí, los grandes trazos del Papa Francisco, y tiene, insisto, un perfil más pastoral, para decirlo de manera fácil (...) es una persona que quiere estar cerca de la gente, que quiere acompañar a la gente desde el punto de vista religioso, espiritual, frente a las circunstancias concretas de la gente”, dijo Rubín.

o

Por su parte, Cardona aseguró que el sumo pontífice asume “el reto de ser un líder global y entiende el lenguaje pastoral, que es a lo que él está acostumbrado”.

“Él es americano y es nacionalizado peruano. Entonces es alguien que en su interior sabe manejar los retos que presenta el mundo hoy y que a través de su recorrido también va a saber extender esos puentes”, comentó.

Chacay mencionó las vivencias del papa en Perú, donde sirvió durante muchos años: “Él se acercaba a los pobres, él tenía cercanía con las personas más humildes”, dijo.

Temas relacionados:

Papa León XIV

Religión

Iglesia Católica

Liderazgo

Papa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Queremos que Estados Unidos vea que el Congreso de Colombia está con su posición y no con la de Gustavo Petro": senador JotaPe Hernández

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Protestas en Nueva York tras polémicas declaraciones de Donald Trump sobre la suspensión del programa de Jimmy Kimmel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Indignación por sentencia de la JEP contra excabecillas de las Farc: víctimas advierten impunidad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Maduro y Petro

"Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas": Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio confirma que EE. UU. declara grupos terroristas a Los Choneros y Los Lobos: "Cooperan con carteles de Venezuela, Colombia y México"

Evacuaciones tras sismo en Afganistán. (AFP)
Afganistán

Más de 800 muertos y cerca de 3.000 heridos dejó un sismo de magnitud 6 a solo ocho kilómetros de profundidad en Afganistán

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro; y Bolivia, Luis Arce - Foto EFE
Colombia

"Se está utilizando el narcotráfico como excusa para una invasión militar": Petro hace llamado a países latinoamericanos en medio de cumbre amazónica

Selección Colombia en Barranquilla - Foto AFP
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia destaca entre sus compañeros tras atender a la afición que visitó al equipo en el hotel

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Maduro y Petro

"Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas": Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia

Maduro y Correa
Despliegue militar

Maduro acusa a la gobernadora de Puerto Rico de sumarse al plan militar "contra Venezuela"

Jugadores del Barcelona en el partido contra el Rayo Vallecano | Foto: AFP
Hinchas

“Aquí no se da nada”: el momento en el que hinchas del Rayo Vallecano impidieron que futbolistas del Barcelona le regalen sus camisetas

El tenista español Carlos Alcaraz (AFP)
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz pasa a octavos de final en el US Open pero sufrió una molestia: esto se sabe de su condición

La Casa de los Famosos Colombia - Canal RCN
La Casa de los Famosos Colombia

Finalista de 'La Casa de los Famosos Colombia' fue atacada en la cara por un perro cuando lo acariciaba durante un evento público de adopción

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda