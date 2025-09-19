¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

El papa León XIV cumplió 70 años mientras suma sus primeros 4 meses de su pontificado. El máximo jerarca de la Iglesia católica asumió el cargo en mayo tras la muerte de su antecesor Francisco.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el periodista vaticanólogo Sergio Rubín, la analista Danelia Cardona y Anderson Cachay, vicepresidente de la Hermandad Mayor Jesús de Nazareno Cautivo (Perú), dialogaron sobre la gestión y el liderazgo del religioso.

“Claramente, Robert Prevost (León XIV) sigue, me parece a mí, los grandes trazos del Papa Francisco, y tiene, insisto, un perfil más pastoral, para decirlo de manera fácil (...) es una persona que quiere estar cerca de la gente, que quiere acompañar a la gente desde el punto de vista religioso, espiritual, frente a las circunstancias concretas de la gente”, dijo Rubín.

Por su parte, Cardona aseguró que el sumo pontífice asume “el reto de ser un líder global y entiende el lenguaje pastoral, que es a lo que él está acostumbrado”.

“Él es americano y es nacionalizado peruano. Entonces es alguien que en su interior sabe manejar los retos que presenta el mundo hoy y que a través de su recorrido también va a saber extender esos puentes”, comentó.

Chacay mencionó las vivencias del papa en Perú, donde sirvió durante muchos años: “Él se acercaba a los pobres, él tenía cercanía con las personas más humildes”, dijo.