Viernes, 26 de diciembre de 2025
Tren de la primera línea del Metro de Bogotá - Foto: EFE
Metro de Bogotá

El Metro de Bogotá hizo su primer recorrido de prueba: así se vio el trayecto de casi un kilómetro de distancia

diciembre 26, 2025
Por: Natalya Baquero González
Su primer recorrido a nivel tierra fue de 900 metros; se espera que en mayo del próximo año comiencen sus pruebas por el viaducto.

En la mañana de este viernes, en el patio taller de la primera línea del Metro de Bogotá, en la localidad de Bosa, se llevaron a cabo las pruebas de los trenes que formarán parte del nuevo transporte público de la capital de Colombia.

Las pruebas dinámicas se realizaron en los rieles a nivel tierra instalados en un espacio de prueba del patio taller ubicado en el sur de la ciudad, lugar en el que el vagón seis del primer tren que llegó a Colombia tuvo un recorrido de ida y regreso aproximado de 900 metros.

Las primeras operaciones se realizaron en modo manual, de acuerdo a la información compartida por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien hizo parte de este primer trayecto.

“Estamos en el primer tren. Este es el vagón seis del primer tren. Esta línea de prueba tiene 905 metros de longitud y está en el patio taller (…) Estas primeras pruebas son de modo de conducción manual, lo que implica que tenemos conductor”, indicó el mandatario de los bogotanos.

De acuerdo con Carlos Fernando Galán y el equipo del Metro de Bogotá, una vez los trenes cumplan con las respectivas pruebas de kilometraje por viaducto y demás, funcionarán de manera automatizada; esto significa que no contarán con conductor.

De igual manera, Galán destacó el gran avance que han tenido las obras de la primera línea del Metro, las cuales esperan que al finalizar este 2025 terminen en más de un 70%.

“Estamos terminando el año con alrededor de 9.800 metros de viaducto construido y estamos trabajando para superar el 70 % de avance del proyecto al finalizar el año", expresó el alcalde de Bogotá.

Asimismo, el mandatario de los capitalinos resaltó que este y todos los trenes antes de llegar a la capital colombiana tuvieron que pasar por un periodo de prueba de kilometraje en territorio chino.

“Es muy especial este hito donde ya está energizada la línea y se pueden comenzar a hacer pruebas aquí. Este tren tuvo 2.500 kilómetros de pruebas en China antes de que lo mandaran a Colombia, y aquí va a tener en total 2.500 kilómetros de prueba”, manifestó.

o

“No olviden que el reto que tenemos es que, en mayo del próximo año, en cinco meses más o menos. Podemos hacer pruebas ya en viaducto”, añadió Galán.

El primer recorrido de este tren se realizó a una velocidad de 30 kilómetros por hora, pero irá aumentando gradualmente según las pruebas hasta llegar a los 80 kilómetros por hora, velocidad que tendrá una vez el nuevo sistema de transporte público de Bogotá entre en funcionamiento en 2028.

Galán manifestó que el próximo 8 de enero de 2026 llegará el cuarto tren de la primera línea del Metro de Bogotá.

