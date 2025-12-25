NTN24
Jueves, 25 de diciembre de 2025
Ecuador

Ecuador endurece el control en sus fronteras con Colombia y Perú por seguridad nacional

diciembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Punto de control militar en la frontera de Ecuador - Foto: EFE
De acuerdo con un comunicado oficial del gobierno ecuatoriano, solo estarán abiertos los pasos internacionales de Rumichaca, en la frontera con Colombia, y Huaquillas, con Perú.

Desde el pasado miércoles, Ecuador restringió el tránsito fronterizo, dejando operativos únicamente dos cruces con Colombia y Perú, una decisión adoptada por motivos de “seguridad nacional”, según informó la Cancillería.

Situado entre los dos principales países productores de cocaína a nivel mundial, Ecuador comparte una extensa y vulnerable frontera de aproximadamente 600 kilómetros con Colombia, al norte, y cerca de 1.500 kilómetros con Perú, al sur, conectando las regiones del Pacífico y la Amazonía.

Estas zonas limítrofes, marcadas por ríos y selvas, presentan una alta permeabilidad y numerosos pasos clandestinos, frecuentemente utilizados para el contrabando de drogas, armas y explosivos.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido en la red social X, el gobierno ecuatoriano mantendrá abiertos únicamente los pasos internacionales de Rumichaca, en la frontera con Colombia, y Huaquillas, con Perú, ambos considerados los principales corredores comerciales. No obstante, no se especificó la duración de la medida.

Las demás conexiones fronterizas legales permanecerán cerradas, precisó la Cancillería, que además aseguró haber notificado oportunamente a las autoridades de Colombia y Perú.

Recientemente, vale recapitular, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezó la entrega de equipos tecnológicos y tácticos a las Fuerzas Armadas de su país, con una inversión de 9,4 millones de dólares.

El acto se realizó en el Fuerte Militar Eplicachima, al sur de Quito, donde se distribuyeron 54 camionetas, 24 motocicletas, seis drones destinados a labores de vigilancia, 25.103 uniformes con botas y 350 paracaídas.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que la dotación busca reforzar la capacidad operativa de los militares en el marco del conflicto armado interno declarado contra las bandas delictivas. “No iniciamos esta guerra, pero sí vamos a terminarla”, afirmó Noboa.

Para enfrentar la crisis de inseguridad en 2025, la administración Noboa aplica una estrategia centrada en el control militar y cooperación internacional.

Al margen de la planificación y dotación militar del gobierno Noboa, datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, reflejan que el país de la ‘mitad del mundo’ finalizará el año con la tasa de homicidios más alta de la región, estimada en 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

