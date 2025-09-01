NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Frontera de Estados Unidos

'El muro invisible': un reportaje especial que revela la realidad que viven migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Frontera entre México y Estados Unidos (EFE)
Con impactantes imágenes y reveladores testimonios, RCN Y NTN24 muestran los desafíos y peligros que enfrentan constantemente los migrantes irregulares.

Con impactantes imágenes y reveladores testimonios, RCN Y NTN24 presentan "El Muro Invisible", un reportaje especial que revela la realidad que viven muchas personas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Son testimonios que surgen cuando el presidente Donald Trump ha cumplido su promesa de endurecer las medidas contra la migración irregular. Desde que asumió la presidencia, cabe resaltar, el mandatario ha intentado evitar el ingreso de indocumentados a la Unión Americana.

“Horas después de jurar el cargo, declaré una emergencia nacional en nuestra frontera sur y desplegué a las fuerzas armadas y a la patrulla fronteriza de Estados Unidos”, declaró en su momento el mandatario.

Este informe se centra en dos puntos neurálgicos: San Diego, California, y la frontera con Texas, y muestra los desafíos y peligros que enfrentan los migrantes irregulares.

En San Diego, se logró identificar que el verdadero muro no es solo la estructura física, sino la vigilancia constante y la maquinaria de seguridad desplegada en cada rincón de la frontera.

"Un barco aquí en Michigan quiso llegar y se volteó y falleció una señora más de edad en enero", dijo un agente de la patrulla fronteriza.

Las aguas del Pacífico también se han convertido en parte de ese muro invisible en la frontera, donde los coyotes navegan hasta 200 millas náuticas durante días para evadir a las autoridades.

En los últimos cuatro años, 30 personas han muerto intentando cruzar por mar. “Hay gente que llega con frio y hambre porque han estado días en el barco”, agregó el agente.

Desde el aire, se observa un doble muro reforzado con tecnología de vigilancia avanzada; en tierra, la hostilidad es palpable, separando vidas, pero no borrando miradas.

Las estadísticas revelan la magnitud del drama: el 73% de los migrantes cruzan solos, el 23% son familias, y entre el 3% y 4% son menores no acompañados.

“Ha habido casos de niños que llegan solo con un número de teléfono escrito en un papel para que nosotros llamemos a sus familiares”, agregó el agente.

El costo del cruce ha aumentado, llegando a USD 20.000 para latinoamericanos y USD 50.000 para asiáticos y africanos.

En lo que va del 2025, se han detenido a 50.000 migrantes, un 80% menos que el año anterior. Las principales nacionalidades son mexicanos (35%), colombianos (13%), indios (8%), chinos (7%) y turcos (5%). Trágicamente, 21 personas han muerto intentando cruzar en el último año.

Además de la migración irregular, las autoridades combaten el narcotráfico. Se han descubierto 97 túneles sofisticados en 37 años, equipados con sistemas de ventilación, comunicación y luz.

