Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueza federal niega petición del gobierno Trump y ratifica el cierre del centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en 60 días

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
La jueza federal solicitó que en máximo dos meses se deben de retirar los equipos de la cárcel porque incumplen con las leyes ambientales.

Este jueves se conoció que una jueza federal en Florida, Estados Unidos, negó la petición hecha por la administración de Donald Trump de mantener abierta la famosa cárcel ‘Alligator Alcatraz’.

Según le informó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos al medio CBS News, la jueza federal Kathleen Williams obligó al cierre la prisión.

La magistrada ratificó que las autoridades cuentan con un plazo de 60 días para trasladar a los migrantes a otros sitios del país.

En el documento, Williams también prohibió que tanto la administración Trump como el gobierno estatal continúen con la construcción del centro de detención de migrantes ubicado en los Everglades.

“Dado que los demandados no aportan nuevas pruebas ni argumentos sobre la peligrosidad particular de la población detenida en las instalaciones de TNT ni sobre la necesidad de un centro de detención en este lugar concreto, el tribunal no repetirá aquí las deficiencias de las alegaciones de los demandados”, afirma el escrito.

La jueza federal solicitó que en máximo dos meses se deben de retirar los equipos de la cárcel porque incumplen con las leyes ambientales.

o

La orden judicial también responde a una demanda en la que se cuestiona el impacto ambiental que la instalación podría tener.

Según informes de The Associated Press, un alto funcionario de Florida anticipó que la instalación probablemente quedará vacía en pocos días, a pesar de que los gobiernos federal y estatal continúan apelando la orden de cierre.

Además, señaló que los tanto los funcionarios estatales como federales no han presentado pruebas fehacientes con las que demuestren que los migrantes detenidos en Alcatraz eran “peligrosos”.

Así como tampoco hay pruebas de que la interrupción la instalación obstaculizara las medidas migratorias en el territorio.

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que el descenso de la población en la temida cárcel se debe al aumento de las deportaciones por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

No obstante, la Coalición de Inmigrantes de Florida señaló que la mayoría de los detenidos ya han sido trasladados a otros centros, como el de Fort Bliss en Texas.

La juez Williams también destacó que la disminución de la población de detenidos en las instalaciones, incluso antes de que se dictara la medida cautelar, y la necesidad actual de retenciones de solo 72 horas, son indicios de que los objetivos de control migratorio no se verán frustrados por una pausa en las operaciones del centro.

