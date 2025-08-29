NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictamina que Trump eliminó "injustamente" el TPS para los migrantes venezolanos

agosto 29, 2025
Por: Agencia Reuters
La medida cautelar permanece suspendida a la espera del resultado de cualquier apelación ante la Corte Suprema.

Una corte federal de apelaciones dictaminó el viernes que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump actuó ilegalmente cuando revocó las protecciones temporales contra la deportación otorgadas a 600.000 venezolanos que vivían en Estados Unidos durante el mandato de su predecesor demócrata Joe Biden.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, confirmó el fallo de un juez que determinó que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, probablemente carecía de autoridad para cancelar una decisión de la era Biden de extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que reunían los requisitos.

Ese fallo del juez de distrito estadounidense Edward Chen fue suspendido en mayo por la Corte Suprema de Estados Unidos, allanando el camino para que la administración pusiera fin a las protecciones temporales para unos 348.000 venezolanos cuyo estatus debía expirar un mes antes como resultado de la decisión de Noem.

La medida cautelar permanece suspendida a la espera del resultado de cualquier apelación ante la Corte Suprema, y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por su parte, no respondió a una solicitud de comentarios.

El TPS está disponible para personas cuyo país de origen haya sufrido un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario y proporciona a los migrantes elegibles autorizaciones de trabajo y protección temporal contra la deportación.

La decisión del Noveno Circuito se produjo a raíz de una demanda presentada por varios venezolanos que viven en Estados Unidos y la Alianza Nacional TPS, un grupo de defensa.

Cuestionaron la medida de Noem del 3 de febrero de anular una decisión que el Departamento de Seguridad Nacional había tomado en los últimos días de la administración Biden para extender el programa hasta octubre de 2026, lo que, según ella, estaba justificado en función de "mejoras notables" en las condiciones en Venezuela.

La jueza de circuito estadounidense Kim McLane Wardlaw, quien escribió para el panel de apelaciones del viernes, dijo que los venezolanos "se enfrentaron repentinamente al temor de perder prematuramente su estatus en cuestión de semanas o meses".

Wardlaw, quien al igual que los demás jueces del panel fue designado por un presidente demócrata, señaló que la acción de Noem era incompatible con el estatuto que rige el TPS, que el Congreso pretendía que fuera "predecible, confiable y aislado de la política electoral".

"El estatuto del TPS está diseñado para limitar al Ejecutivo, creando períodos predecibles de seguridad y estatus legal para los beneficiarios del TPS", escribió Wardlaw. "Las revocaciones repentinas de decisiones previas contravienen el lenguaje claro y el propósito del estatuto".

