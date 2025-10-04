“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Estados Unidos sigue su ofensiva contra los carteles de droga en el mar Caribe. El presidente Donald Trump y el secretario de guerra, Pete Hegseth, confirmaron ataque contra una lancha cerca de las costas venezolanas.

Las imágenes del ataque fueron difundidas por Hegseth, cuatro personas fueron abatidas en el operativo del comando sur contra esta nueva embarcación que, según Washington, transportaba droga hacia Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN “Lo que quieren es el petróleo de Venezuela”: el presidente Petro arremete en contra del despliegue militar en el Caribe tras la destrucción de la quinta narcolancha o

Para hablar de este tema se conectó en La Tarde de NTN24 Manuel Superviel, coronel jubilado del ejército de Estados Unidos, experto y consultor en derecho internacional y seguridad nacional, quien aseguró que Estados Unidos está presionando al régimen con el fin de que haya una rebelión contra Maduro y se cumple el objetivo de sacarlo del poder sin usar fuerzas militares terrestres.

“Poco a poco Estados Unidos ha incrementado su fuerza en el Caribe, la parte de conseguir inteligencia es clave para cualquier tipo de operación y todo tipo de información que se consiga servirá para tomar decisiones”, señaló.

“El gobierno americano está aumentando poco a poco la presión sobre el régimen de Maduro con el objetivo de que las mismas fuerzas armadas venezolanas se rebelen contra Maduro y así cumplir la misión de sacarlo del poder sin tener que involucrar fuerzas militares estadounidenses terrestres, eso no quiere decir que no haya apoyo a estas fuerzas”, añadió el invitado.