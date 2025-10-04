NTN24
Sábado, 04 de octubre de 2025
Sábado, 04 de octubre de 2025
Donald Trump

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

octubre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El coronel jubilado de Estados Unidos Manuel Superviel aseguró que parte del objetivo es lograr una rebelión por parte de las fuerzas armadas venezolanas para que saquen a Maduro.

Estados Unidos sigue su ofensiva contra los carteles de droga en el mar Caribe. El presidente Donald Trump y el secretario de guerra, Pete Hegseth, confirmaron ataque contra una lancha cerca de las costas venezolanas.

Las imágenes del ataque fueron difundidas por Hegseth, cuatro personas fueron abatidas en el operativo del comando sur contra esta nueva embarcación que, según Washington, transportaba droga hacia Estados Unidos.

o

Para hablar de este tema se conectó en La Tarde de NTN24 Manuel Superviel, coronel jubilado del ejército de Estados Unidos, experto y consultor en derecho internacional y seguridad nacional, quien aseguró que Estados Unidos está presionando al régimen con el fin de que haya una rebelión contra Maduro y se cumple el objetivo de sacarlo del poder sin usar fuerzas militares terrestres.

Poco a poco Estados Unidos ha incrementado su fuerza en el Caribe, la parte de conseguir inteligencia es clave para cualquier tipo de operación y todo tipo de información que se consiga servirá para tomar decisiones”, señaló.

El gobierno americano está aumentando poco a poco la presión sobre el régimen de Maduro con el objetivo de que las mismas fuerzas armadas venezolanas se rebelen contra Maduro y así cumplir la misión de sacarlo del poder sin tener que involucrar fuerzas militares estadounidenses terrestres, eso no quiere decir que no haya apoyo a estas fuerzas”, añadió el invitado.

Temas relacionados:

Donald Trump

Estados Unidos

Nicolás Maduro

Ataque

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro, en inesperado cambio de opinión, dijo estar de acuerdo con Trump en el plan que busca poner fin a la guerra en Gaza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu-Foto: EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu declaró que espera tener de vuelta a todos los rehenes de Gaza, pero advierte que desarmará a Hamás por el plan de Trump o por vía militar

B-King - Foto: redes sociales / Mujer desaparecida en México - Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México
Ciudad de México

Mujer venezolana que fue una de las últimas personas en ver con vida al músico B-King se encuentra desaparecida en México

Corrupción en Venezuela

La oscura historia detrás de la imputación por "ultraje al pudor público" a una fiscal venezolana

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores de Colombia, Argentina y Ecuador en fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. (EFE)
Mundial 2026

Estas serían las selecciones cabeza de grupo en el Mundial de 2026: Colombia amenaza con sumarse al selecto bombo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu-Foto: EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu declaró que espera tener de vuelta a todos los rehenes de Gaza, pero advierte que desarmará a Hamás por el plan de Trump o por vía militar

B-King - Foto: redes sociales / Mujer desaparecida en México - Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México
Ciudad de México

Mujer venezolana que fue una de las últimas personas en ver con vida al músico B-King se encuentra desaparecida en México

Corrupción en Venezuela

La oscura historia detrás de la imputación por "ultraje al pudor público" a una fiscal venezolana

Foto de Lionel Messi (AFP)
Vinotinto

¿Se complica el sueño mundialista? Selección venezolana cayó ante Argentina y le queda una sola carta para cumplir el anhelo

Israel-Premier Tech - AFP
Deportes

Gobierno de España propone sancionar a nivel deportivo a Israel como se ha hecho con Rusia

COP30 Brasil - Foto: AFP
COP

Cop30: desafíos y oportunidades frente al cambio climático

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda