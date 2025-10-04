NTN24
Sábado, 04 de octubre de 2025
Sábado, 04 de octubre de 2025
Gustavo Petro

“Lo que quieren es el petróleo de Venezuela”: el presidente Petro arremete en contra del despliegue militar en el Caribe tras la destrucción de la quinta narcolancha

octubre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente Gustavo Petro:/Narcolancha derribada en el Caribe Foto: AFP/ Gobierno de Estados Unidos
El presidente Gustavo Petro:/Narcolancha derribada en el Caribe Foto: AFP/ Gobierno de Estados Unidos
Esta declaración se suma a la agresiva retórica que mantiene Gustavo Petro en contra de la política de seguridad de Estados Unidos.

Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara la destrucción de una quinta narcolancha en aguas del Caribe, el presidente colombiano Gustavo Petro arremetió en contra de esta operación y acusó a la Casa Blanca, sin pruebas, de que buscan el petróleo venezolano.

A través de su cuenta oficial de X, Petro respondió a la publicación del secretario de guerra, Pete Hegseth, en la que anunció un exitoso operativo en aguas internacionales del Caribe, donde derribó una narcolancha frente a las costas venezolanas.

“Está operación que hacen ustedes: estadounidenses, la hacemos a diario los colombianos, pero sin misiles”, arremetió Petro en su mensaje.

“Incautamos centenares de toneladas de cocaína, mucho más que lo que hacen las naves de guerra estadounidenses, sin matar a nadie”, añadió.

o

El presidente de Colombia aseguró que las personas a bordo de esas lanchas “no son narcoterroristas” sino que son “jóvenes pobres de las islas del caribe tratando de sobrevivir económicamente”.

Asimismo, comparó este tipo de operaciones con los bombardeos que han ocurrido en Gaza y afirmó que Estados Unidos “asesina es al pueblo caribeño”.

“Esa narrativa de mostrar a los latinoamericanos como el enemigo envenenador del pueblo norteamericano se la inventó antes en la historia: Goebbels, para legitimar la invasión a Polonia”, comentó en su argumento.

Ustedes lo que quieren es el petróleo de Venezuela y de Guyana, eso es todo”, concluyó.

Para el presidente Gustavo Petro, Colombia es líder en la incautación de cocaína sin el uso de misiles sin la necesidad de recurrir a la violencia.

“Ese uso de misiles antieconómico y asesino tiene otro objetivo. Quieren amedrentarnos para quedarse con el petróleo gratis”, comentó en su narrativa.

“Señor secretario de guerra, nuestros ancestros tienen 30.000 años de antigüedad en América, 300 siglos, el apellido Trump apenas tiene un siglo en este continente”, mencionó.

Esta declaración se suma a la agresiva retórica que mantiene Gustavo Petro en contra de la política de seguridad de Estados Unidos en su lucha de detener a los carteles de doga.

o

Recientemente, al mandatario se le despojó la visa americana por sus controvertidas declaraciones en una marcha propalestina en Nueva York, donde instó a las milicias estadounidenses a desobedecer a Donald Trump.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Despliegue militar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia”: Mariana Gómez del Campo sobre la tercera edición del Foro América Libre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Se le puede creer a Hamás su presunta voluntad de avanzar en el plan de paz que propuso Trump?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump/ Charlie Kirk - Fotos AFP
Charlie Kirk

“Lo tenemos”: Trump asegura que sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue capturado

María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Detienen a otro colaborador de Vente Venezuela en Trujillo mientras María Corina Machado pedía al papa que interceda por los presos políticos

Andrés Pastrana/ Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Andrés Pastrana

"La estrategia es precisamente desmantelar a nuestras Fuerzas Armadas": expresidente Pastrana sobre presunto plan de Petro detrás de la descertificación de EE. UU. a Colombia en lucha antidrogas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya ataque de EE. UU. a una embarcación - Fotos: EFE
Donald Trump

Proyecto de ley le daría facultades a Trump para atacar países y matar terroristas en medio de la afrenta contra el narcotráfico

Donald Trump/ Charlie Kirk - Fotos AFP
Charlie Kirk

“Lo tenemos”: Trump asegura que sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue capturado

María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Detienen a otro colaborador de Vente Venezuela en Trujillo mientras María Corina Machado pedía al papa que interceda por los presos políticos

Andrés Pastrana/ Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Andrés Pastrana

"La estrategia es precisamente desmantelar a nuestras Fuerzas Armadas": expresidente Pastrana sobre presunto plan de Petro detrás de la descertificación de EE. UU. a Colombia en lucha antidrogas

Mascotas en aviones - Fotos de referencia Canva
Mascotas

Colombia avanza en protección para mascotas que viajan en aviones: estos son los estándares globales que el país pidió a agencia de aviación de la ONU

Restaura la visión en solo 30 minutos | Foto Canva
Trendiando

Científicos desarrollan gotas que restauran la visión cercana en solo 30 minutos

Angelique Boyer, protagonista de telenovela ‘Teresa’ | Foto AFP News
Entretenimiento

Angelique Boyer, protagonista de telenovela ‘Teresa’, comparte sus secretos para vivir sin dramas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda