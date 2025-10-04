“Lo que quieren es el petróleo de Venezuela”: el presidente Petro arremete en contra del despliegue militar en el Caribe tras la destrucción de la quinta narcolancha

Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara la destrucción de una quinta narcolancha en aguas del Caribe, el presidente colombiano Gustavo Petro arremetió en contra de esta operación y acusó a la Casa Blanca, sin pruebas, de que buscan el petróleo venezolano.

A través de su cuenta oficial de X, Petro respondió a la publicación del secretario de guerra, Pete Hegseth, en la que anunció un exitoso operativo en aguas internacionales del Caribe, donde derribó una narcolancha frente a las costas venezolanas.

“Está operación que hacen ustedes: estadounidenses, la hacemos a diario los colombianos, pero sin misiles”, arremetió Petro en su mensaje.

“Incautamos centenares de toneladas de cocaína, mucho más que lo que hacen las naves de guerra estadounidenses, sin matar a nadie”, añadió.

El presidente de Colombia aseguró que las personas a bordo de esas lanchas “no son narcoterroristas” sino que son “jóvenes pobres de las islas del caribe tratando de sobrevivir económicamente”.

Asimismo, comparó este tipo de operaciones con los bombardeos que han ocurrido en Gaza y afirmó que Estados Unidos “asesina es al pueblo caribeño”.

“Esa narrativa de mostrar a los latinoamericanos como el enemigo envenenador del pueblo norteamericano se la inventó antes en la historia: Goebbels, para legitimar la invasión a Polonia”, comentó en su argumento.

“Ustedes lo que quieren es el petróleo de Venezuela y de Guyana, eso es todo”, concluyó.

Para el presidente Gustavo Petro, Colombia es líder en la incautación de cocaína sin el uso de misiles sin la necesidad de recurrir a la violencia.

“Ese uso de misiles antieconómico y asesino tiene otro objetivo. Quieren amedrentarnos para quedarse con el petróleo gratis”, comentó en su narrativa.

“Señor secretario de guerra, nuestros ancestros tienen 30.000 años de antigüedad en América, 300 siglos, el apellido Trump apenas tiene un siglo en este continente”, mencionó.

Esta declaración se suma a la agresiva retórica que mantiene Gustavo Petro en contra de la política de seguridad de Estados Unidos en su lucha de detener a los carteles de doga.

Recientemente, al mandatario se le despojó la visa americana por sus controvertidas declaraciones en una marcha propalestina en Nueva York, donde instó a las milicias estadounidenses a desobedecer a Donald Trump.