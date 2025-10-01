NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Múnich

El Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras suspensión temporal por amenaza de bomba

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras amenaza de bomba - Foto AFP
Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras amenaza de bomba - Foto AFP
El alcalde Dieter Reiter declaró a través de vídeo publicado en Instagram que la policía le había informado de que era seguro reanudar la celebración.

El Oktoberfest de Múnich, una de las más famosas fiestas del mundo y que es celebrada desde el pasado 20 de septiembre, reanudará sus actividades luego de ser suspendida temporalmente este miércoles a causa de un incendio seguido de una explosión en el norte de la ciudad.

El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, declaró a través de vídeo publicado en Instagram que la policía le había informado de que era seguro reanudar la celebración.

De acuerdo con Thomas Schelshorn, portavoz de la Policía de Múnich, se descubrieron artefactos explosivos en un edificio residencial del norte de Múnich, donde se produjo el incidente.

o

En el lugar de los hechos se encontró a una persona herida, que luego falleció. Otra persona se encuentra desaparecida.

“Hemos encontrado una persona muerta relacionada” con el incidente, según Schelshorn, que confirmó que la alerta que afectó al Oktoberfest estaba relacionada con el suceso.

Por su parte el alcalde de Múnich señaló la existencia de una carta que “se debe tomar en serio” y que guarda relación con el incidente ocurrido.

El presunto autor de la carta, según el diario ‘Bild’, habría disparado a su padre y herido a su madre por una supuesta pelea relacionada con una herencia.

"Según los primeros elementos de la investigación, el edificio residencial fue incendiado tras una disputa familiar", informaron las autoridades.

El evento, que este año tiene lugar del 20 de septiembre al 5 de octubre, es considerado como la mayor feria del mundo. En 2024 recibió a 6,7 millones de visitantes.

Temas relacionados:

Múnich

Celebración

Alerta

Bomba

Muerto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Actividades de rescate en Afganistán tras sismo. (AFP)
Terremoto

Sube a más de 1.400 muertos el balance oficial del terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Foto: EFE
Portavoz de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca confirmó la muerte de 17 presuntos narcoterroristas en los operativos militares estadounidenses en el Caribe

Ciudad de Gaza (AFP)
Gaza

"Gaza está en llamas": ministro de Defensa de Israel anuncia que el Ejército avanza en el operativo para la toma total de la ciudad "y la derrota de Hamás”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Muerte de Charlie Kirk - AFP
Charlie Kirk

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Actividades de rescate en Afganistán tras sismo. (AFP)
Terremoto

Sube a más de 1.400 muertos el balance oficial del terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Jaden Smith - AFP
Jaden Smith

El hijo de Will Smith es nombrado en importante cargo en París: "Marca un hito significativo"

Técnico de Bolivia, Óscar Villegas, palpita el juego ante Colombia - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

El técnico de Bolivia reveló estrategia gracias a la que contará con sus más talentosos jugadores en partido ante Colombia: "Vamos a presentar lo mejor"

Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Foto: EFE
Portavoz de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca confirmó la muerte de 17 presuntos narcoterroristas en los operativos militares estadounidenses en el Caribe

Sergio Busquets | Foto: EFE
Futbolistas

El emotivo video con el que el español Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol tras más de 20 años de carrera y 36 títulos

Estadio Monumental de Maturín - Foto EFE
La Vinotinto

Así fue recibida La Vinotinto en Maturín para "el partido más importante de su historia" contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda