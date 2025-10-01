El Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras suspensión temporal por amenaza de bomba

El Oktoberfest de Múnich, una de las más famosas fiestas del mundo y que es celebrada desde el pasado 20 de septiembre, reanudará sus actividades luego de ser suspendida temporalmente este miércoles a causa de un incendio seguido de una explosión en el norte de la ciudad.

El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, declaró a través de vídeo publicado en Instagram que la policía le había informado de que era seguro reanudar la celebración.

De acuerdo con Thomas Schelshorn, portavoz de la Policía de Múnich, se descubrieron artefactos explosivos en un edificio residencial del norte de Múnich, donde se produjo el incidente.

En el lugar de los hechos se encontró a una persona herida, que luego falleció. Otra persona se encuentra desaparecida.

“Hemos encontrado una persona muerta relacionada” con el incidente, según Schelshorn, que confirmó que la alerta que afectó al Oktoberfest estaba relacionada con el suceso.

Por su parte el alcalde de Múnich señaló la existencia de una carta que “se debe tomar en serio” y que guarda relación con el incidente ocurrido.

El presunto autor de la carta, según el diario ‘Bild’, habría disparado a su padre y herido a su madre por una supuesta pelea relacionada con una herencia.

"Según los primeros elementos de la investigación, el edificio residencial fue incendiado tras una disputa familiar", informaron las autoridades.

El evento, que este año tiene lugar del 20 de septiembre al 5 de octubre, es considerado como la mayor feria del mundo. En 2024 recibió a 6,7 millones de visitantes.