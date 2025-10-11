NTN24
Sábado, 11 de octubre de 2025
Sábado, 11 de octubre de 2025
Osos

El Oso Andino, símbolo de conservación en Colombia: autoridades alertan sobre su protección

octubre 11, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Las autoridades ambientales de Colombia están en alerta tras la reciente aparición de un oso andino en la zona rural de Palmira, Valle del Cauca. Este avistamiento, confirmado gracias a la información de la comunidad local, resalta la importancia de proteger a esta especie emblemática, vital para la conservación de bosques, páramos y otros ecosistemas.

Recientemente, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) reportó la presencia de un oso de anteojos, también conocido como oso andino, en la zona alta de Palmira. El mamífero se encontraba alimentándose de semillas y forrajes, típicos de la región boscosa. Ante este hallazgo, las autoridades hicieron un llamado a las comunidades cercanas para evitar cualquier tipo de agresión hacia el animal, cuyo rol ecológico es fundamental para el mantenimiento del equilibrio natural.

El oso andino, considerado una especie "sombrilla", tiene un impacto directo sobre la biodiversidad de la región. Al proteger al oso, se favorece la conservación de muchas otras especies que comparten su hábitat. Además, el oso andino cumple una función clave en la regeneración natural de ecosistemas al dispersar semillas y polen, lo que contribuye al crecimiento de nuevos árboles y plantas, especialmente en los páramos y bosques nublados de los Andes.

o

Para los expertos, la aparición de este ejemplar es una señal positiva de que los esfuerzos de conservación emprendidos desde 2016 están dando frutos. Los corredores ecológicos destinados a proteger al oso andino han ido creciendo, permitiendo que estos animales se desplacen con mayor seguridad a través de su territorio tradicional.

En la región, el oso andino es un actor clave en la dispersión de semillas de frutos que consume, además de contribuir a la polinización de diversas plantas. Su comportamiento alimenticio, que incluye derribar arbustos y ramas, favorece la renovación del bosque y mantiene la salud de los ecosistemas en su hábitat.

Temas relacionados:

Osos

Medio Ambiente

Conservación animal

Biodiversidad

Conservación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina Machado”: Carlos Escalante, uno de los postulantes de la líder opositora venezolana al Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Medellín, una historia de éxito, resiliencia y propósito que sirve de modelo para Latinoamérica": la capital de Antioquia fue protagonista en el foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' en Washington

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Franja de Gaza

Petro calificó a Trump de "soberbio" y aseguró que el acuerdo entre Israel y Hamás se dio por la presión internacional, incluida la de Colombia

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Presos políticos

EE.UU. libera y concede asilo al ex preso político Gregory Sanabria tras cuatro meses en centro de migrantes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vehículos marca Tesla - Foto de referencia: AFP
Tesla

Millonaria demanda contra Tesla de Elon Musk tras la muerte de una adolescente en un accidente vehicular en California

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya ataque de EE. UU. a una embarcación - Fotos: EFE
Donald Trump

Proyecto de ley le daría facultades a Trump para atacar países y matar terroristas en medio de la afrenta contra el narcotráfico

Luna | Foto Canva
Nasa

NASA revela tres formas caseras y seguras para observar la Luna en la Noche Internacional de la Luna 2025

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Franja de Gaza

Petro calificó a Trump de "soberbio" y aseguró que el acuerdo entre Israel y Hamás se dio por la presión internacional, incluida la de Colombia

Bad Bunny, artista puertorriqueño / FOTO: EFE
Super Bowl

Selección inesperada: Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Como un cohete espacial: cámara captó la llegada de la aeronave de Cristiano Ronaldo a Portugal por la clasificación al Mundial de 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda