El Oso Andino, símbolo de conservación en Colombia: autoridades alertan sobre su protección

Recientemente, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) reportó la presencia de un oso de anteojos, también conocido como oso andino, en la zona alta de Palmira. El mamífero se encontraba alimentándose de semillas y forrajes, típicos de la región boscosa. Ante este hallazgo, las autoridades hicieron un llamado a las comunidades cercanas para evitar cualquier tipo de agresión hacia el animal, cuyo rol ecológico es fundamental para el mantenimiento del equilibrio natural.

El oso andino, considerado una especie "sombrilla", tiene un impacto directo sobre la biodiversidad de la región. Al proteger al oso, se favorece la conservación de muchas otras especies que comparten su hábitat. Además, el oso andino cumple una función clave en la regeneración natural de ecosistemas al dispersar semillas y polen, lo que contribuye al crecimiento de nuevos árboles y plantas, especialmente en los páramos y bosques nublados de los Andes.

Para los expertos, la aparición de este ejemplar es una señal positiva de que los esfuerzos de conservación emprendidos desde 2016 están dando frutos. Los corredores ecológicos destinados a proteger al oso andino han ido creciendo, permitiendo que estos animales se desplacen con mayor seguridad a través de su territorio tradicional.

En la región, el oso andino es un actor clave en la dispersión de semillas de frutos que consume, además de contribuir a la polinización de diversas plantas. Su comportamiento alimenticio, que incluye derribar arbustos y ramas, favorece la renovación del bosque y mantiene la salud de los ecosistemas en su hábitat.