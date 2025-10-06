NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Lunes, 06 de octubre de 2025
Colombia

"El país ni los ciudadanos están reclamando una Constituyente": senador colombiano Carlos Fernando Motoa crítica las polémicas declaraciones de Petro en Ibagué

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con el programa La Tarde de NTN24, el legislador colombiano analizó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la capital del departamento de Tolima.

El senador colombiano Carlos Fernando Motoa se refirió en NTN24 a las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro. Y es que el mandatario aseguró durante un evento en Ibagué (Tolima) que “el mundo no conoce a Colombia por Pablo Escobar y lo que hacía” sino que “el mundo conoce a Colombia por Petro”.

o

En entrevista con el programa La Tarde, Motoa indicó que las palabras del mandatario, más allá de causar asombro, deberían causar vergüenza.

“Eso es, en síntesis Gustavo Petro, delirios de grandeza, poca ejecución, pocos resultados, narrativas, populismo y muy pocos hechos. En Colombia qué reconocerle en su trabajo como presidente de la República. Se le fue el cuatrienio y los colombianos tomaron nota de que no hizo nada por el país”, señaló.

Por otro lado, el legislador del Partido Cambio Radical mencionó la propuesta de Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y aumentó que “no es oportuno” y que “los tiempos no dan”.

“El país no está reclamando, ni los ciudadanos están reclamando una Asamblea Nacional Constituyente, le están pidiendo al presidente que ejecute, que cumpla un mandato de gobernante, que asuma la responsabilidad que el país lo eligió”, comentó.

o

En esa misma línea, agregó que ni el Congreso de la República la va a votar, ni los ciudadanos van a participar, ni tampoco va a tener el resultado final del estudio de constitucionalidad de la Corte Constitucional.

Finalmente, Motoa indicó que el presidente Petro “defiende regímenes y organizaciones de tipo criminal” al apoyar a Nicolás Maduro en Venezuela.

“Defiende regímenes y organizaciones ya de tipo criminal, como lo que está ocurriendo con esa dictadura de Maduro en Venezuela. Defiende regímenes dictatoriales como lo ha hecho con Nicaragua. Está alejado de cualquier concepción que debe tener un demócrata y sobre todo el respeto por el pueblo colombiano que lo eligió”, concluyó.

Temas relacionados:

Colombia

Gustavo Petro

Declaraciones

Tolima

Asamblea Nacional Constituyente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El país ni los ciudadanos están reclamando una Constituyente": senador colombiano Carlos Fernando Motoa crítica las polémicas declaraciones de Petro en Ibagué

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémica por prohibición del lenguaje inclusivo en El Salvador: ¿acierto o desacierto?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿El diálogo entre Israel y Hamás será el principio del fin de la guerra?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Foto: The Nobel Prize
Nobel

Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

Más de Actualidad

Ver más
José Luis Rodríguez Zapatero/ Nicolás Maduro/ Christopher Landau - Fotos EFE
Régimen venezolano

Maduro sale en defensa de Zapatero y califica de "piche y bandido" a Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.

Conflicto en al Franja de Gaza - AFP
Israel - Hamás

Comisión investigadora de la ONU dice que se está cometiendo un "genocidio" en Gaza mientras Israel lanza un ataque terrestre contra el enclave palestino

Donald Trump - Foto EFE
Guerra Israel-Hamás

Donald Trump afirma que está "más que muy cerca" de alcanzar el acuerdo de paz en Gaza gracias a un plan con un alto el fuego inmediato

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Luis Rodríguez Zapatero/ Nicolás Maduro/ Christopher Landau - Fotos EFE
Régimen venezolano

Maduro sale en defensa de Zapatero y califica de "piche y bandido" a Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.

Festival Cordillera - Páramo Presenta
Festival Cordillera

Festival Cordillera 2025: las recomendaciones que debe tener en cuenta para asistir al evento

Conflicto en al Franja de Gaza - AFP
Israel - Hamás

Comisión investigadora de la ONU dice que se está cometiendo un "genocidio" en Gaza mientras Israel lanza un ataque terrestre contra el enclave palestino

Florinda Meza, actriz mexicana - Foto: EFE
Florinda Meza

Lo que dijo Florinda Meza al enterarse que es una de las personalidades más odiadas de México

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Críticas a la FVF tras oficializar al nuevo entrenador de La Vinotinto que asumirá de cara a los juegos ante Argentina y Belice: "El chiste se cuenta solo"

Donald Trump - Foto EFE
Guerra Israel-Hamás

Donald Trump afirma que está "más que muy cerca" de alcanzar el acuerdo de paz en Gaza gracias a un plan con un alto el fuego inmediato

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro ordenó el retiro del general de las Fuerzas Militares Hernando Garzón Rey por supuestos “indicios de asociación con grupos narcotraficantes”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda