"El país ni los ciudadanos están reclamando una Constituyente": senador colombiano Carlos Fernando Motoa crítica las polémicas declaraciones de Petro en Ibagué

El senador colombiano Carlos Fernando Motoa se refirió en NTN24 a las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro. Y es que el mandatario aseguró durante un evento en Ibagué (Tolima) que “el mundo no conoce a Colombia por Pablo Escobar y lo que hacía” sino que “el mundo conoce a Colombia por Petro”.

En entrevista con el programa La Tarde, Motoa indicó que las palabras del mandatario, más allá de causar asombro, deberían causar vergüenza.

“Eso es, en síntesis Gustavo Petro, delirios de grandeza, poca ejecución, pocos resultados, narrativas, populismo y muy pocos hechos. En Colombia qué reconocerle en su trabajo como presidente de la República. Se le fue el cuatrienio y los colombianos tomaron nota de que no hizo nada por el país”, señaló.

Por otro lado, el legislador del Partido Cambio Radical mencionó la propuesta de Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y aumentó que “no es oportuno” y que “los tiempos no dan”.

“El país no está reclamando, ni los ciudadanos están reclamando una Asamblea Nacional Constituyente, le están pidiendo al presidente que ejecute, que cumpla un mandato de gobernante, que asuma la responsabilidad que el país lo eligió”, comentó.

En esa misma línea, agregó que ni el Congreso de la República la va a votar, ni los ciudadanos van a participar, ni tampoco va a tener el resultado final del estudio de constitucionalidad de la Corte Constitucional.

Finalmente, Motoa indicó que el presidente Petro “defiende regímenes y organizaciones de tipo criminal” al apoyar a Nicolás Maduro en Venezuela.

“Defiende regímenes y organizaciones ya de tipo criminal, como lo que está ocurriendo con esa dictadura de Maduro en Venezuela. Defiende regímenes dictatoriales como lo ha hecho con Nicaragua. Está alejado de cualquier concepción que debe tener un demócrata y sobre todo el respeto por el pueblo colombiano que lo eligió”, concluyó.