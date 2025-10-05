“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

La violencia política está presente en América Latina y en Colombia se vivió recientemente con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, uno de los precandidatos presidenciales del país que fue baleado en un mitin político en Bogotá.

Daniel Raisbeck, analista político, estuvo en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez hablando al respecto y aseveró que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es responsable de que la violencia política se esté tomando al país.

“En Colombia se pensaba que ya se había superado esta etapa de asesinato de candidatos presidenciales y hace poco asesinaron a Miguel Uribe, definitivamente está subiendo la violencia política”, aseveró.

“Se asumía que en Colombia ese era uno de los problemas superados y que los candidatos podían hacer sus propuestas sin temer por represalias violentas, pero ya vimos que no; estamos regresando a la época de los 80 y 90 en este gobierno nefasto de Petro, a un pasado muy oscuro. Gustavo Petro tiene gran responsabilidad en descuidar la seguridad de los candidatos de oposición que a él nunca le descuidaron”, apuntó el invitado.