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Donald Trump

"El papa León es débil (…) no quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela": Trump lanza críticas contra el líder católico

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump afirmó que no haber estado él en la Casa Blanca “León no estaría en el Vaticano”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red social Truth Social en la que lanzó duras críticas contra el papa León XIV quien, el sábado, había pedido a los líderes mundiales “terminar con la guerra” en un pronunciamiento que se dio en medio de los ataques de Washington e Israel contra el régimen de Irán.

“El papa León es débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior. Habla del ‘miedo’ a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas tuvieron durante la covid cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todos los demás por celebrar servicios religiosos, incluso al aire libre y manteniendo una distancia de tres o incluso seis metros. Me gusta mucho más su hermano Louis que él, porque Louis es todo MAGA. ¡Él lo entiende, y Leo no!”, expresó Trump en el inicio de su mensaje.

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Afirmó, a su vez, que no quiere un papa “que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”. “No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a sus presos, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, en nuestro país”.

“Y no quiero un Papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me propusieron, por una aplastante mayoría: reducir al mínimo histórico la delincuencia y crear el mercado de valores más grande de la historia. León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No figuraba en ninguna lista para ser papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era americano, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump”, expresó.

Trump afirmó, en ese sentido, que de no haber estado en la Casa Blanca “León no estaría en el Vaticano”. “Desafortunadamente, la debilidad de León contra el crimen y contra las armas nucleares no me convence, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, uno de los que querían que se arrestara a feligreses y clérigos”.

“León debería enmendar su papel como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político”, concluyó Trump en un extenso mensaje.

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El sábado, el papa, de 70 años, pidió a los líderes que pusieran fin a la violencia. "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!", expresó.

El papa además declaró que la fe era necesaria "para afrontar juntos este momento dramático de la historia".

León XIV, nacido en Chicago, fue elegido como nuevo papa en mayo de 2025 poco después de la muerte de su antecesor Francisco.

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