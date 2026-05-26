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Martes, 26 de mayo de 2026
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Submarino

Este es el país que planea lanzar su primer y poderoso submarino de propulsión nuclear a mediados de la década de 2030

mayo 26, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Submarino surcoreano - Foto EFE
Submarino surcoreano - Foto EFE
El submarino utilizará combustible de uranio poco enriquecido y se basará en las industrias nuclear, naval y de defensa.

Un país asiático buscará lanzar su primer submarino de propulsión nuclear a mediados de la década de 2030, en el marco de un nuevo programa destinado a contrarrestar las amenazas nucleares y de misiles lanzadas desde submarinos por Corea del Norte, según dijeron funcionarios el martes.

Se trata de Corea del Sur, que lleva tiempo intentando unirse a un grupo selecto de naciones que operan submarinos de propulsión nuclear, una medida que podría transformar el panorama de seguridad de Asia e intensificar la carrera armamentística submarina.

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"El submarino de propulsión nuclear, que se construirá sobre la base de una sólida alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos, es un símbolo de nuestra voluntad de asumir la responsabilidad de la paz y la seguridad en la península coreana", declaró el presidente Lee Jae Myung ante un comité que examina la futura estrategia de defensa del país.

El submarino utilizará combustible de uranio poco enriquecido y será desarrollado y construido en Corea del Sur, según declaró el ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, al exponer el plan básico de Corea del Sur para garantizar la seguridad de sus submarinos de propulsión nuclear.

Ahn afirmó que el programa se basaría en las industrias nuclear, naval y de defensa de Corea del Sur, lo que mantendría al mismo tiempo el compromiso de Seúl de no adquirir ni desarrollar armas nucleares, de acuerdo con el ministro de Defensa.

Es importante mencionar que las acciones de los astilleros surcoreanos Hanwha Ocean (042660.KS) y HD Hyundai Heavy (329180.KS) cerraron con subidas del 10,2% y el 9,6%, respectivamente, impulsadas por la importancia del proyecto que destacó el presidente Lee en una reunión de gabinete.

Según Ahn, Corea del Sur colaborará estrechamente con Estados Unidos durante el proceso de obtención de combustible de uranio poco enriquecido para garantizar la no proliferación y también trabajará con el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El ministro de Defensa surcoreano añadió que el plan preveía que el primer buque se lanzará al mar a mediados de la década de 2030.

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El gobierno, entretanto, ha declarado que la propulsión nuclear otorgaría a los nuevos submarinos la capacidad de permanecer sumergidos durante mucho más tiempo y garantizaría una mayor movilidad que los submarinos surcoreanos actuales.

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