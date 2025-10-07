El papa León XIV hará su primera visita internacional desde que asumió como el máximo jerarca de la Iglesia católica

Tras la partida del papa Francisco, en su lugar y como predecesor fue elegido Robert Francis Prevost, quien desde el 8 de mayo de 2025 lidera la Iglesia católica bajo el nombre de León XIV y el cual se prepara para su primer viaje al extranjero desde su elección.

Desde su llegada al Vaticano, el sumo pontífice ha emitido mensajes de fe y esperanza para una sociedad que vive azotada por la violencia, la guerra y el conflicto que azotan a diferentes partes del mundo.

Todo indica que el papa León XIV ha tomado la decisión de visitar otros territorios, noticia que se da luego de cinco meses de haber asumido el liderato como máximo jerarca de la Iglesia católica. Así lo dio la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la cual manifestó que su Santidad realizará su primer viaje internacional, en el cual tiene previsto visitar dos países.

Las naciones que el máximo pontífice visitará son Turquía del 27 al 30 de noviembre y Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre del presente año, a las cuales acudirá tras la invitación hecha por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas; así lo dio a conocer Matteo Bruní, director de la oficina de prensa.

Dentro del itinerario al país turco, el papa León XIV peregrinará a Iznik, antigua ciudad de Nicea, esto con motivo del aniversario 1700 del Primer Concilio de este lugar, el cual fue celebrado por primera vez en el año 325, siendo este uno de los momentos claves de la Iglesia católica.

Un viaje que también contara con el cumplimiento de una promesa al fallecido Francisco, quien en su momento expresó su deseo de visitar este sitio clave en la construcción de la fe cristiana en este territorio.

En cuanto a su visita al Líbano, el máximo jerarca de la Iglesia católica buscará generar cercanía con este pueblo que históricamente ha enfrentado varios desafíos sociales, económicos y religiosos.

Según Matteo Bruní, en las próximas semanas se dará a conocer el itinerario detallado de las actividades que realizará el papa León XIV en su primer viaje internacional, en el cual acudirá a Turquía y Líbano.

Al país turco, regresa un papa después de 11 años, pues en el año 2014 el papa Francisco visitó este territorio, ocasión en la cual se reunió con el presidente de aquel entonces, Recep Tayyip Erdogan. Entre tanto, a suelo libanés llega un pontífice después de 13 años; el último en acudir a este lugar fue Benedicto XVI en 2012.