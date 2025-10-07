NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Martes, 07 de octubre de 2025
El papa León XIV hará su primer viaje internacional - Foto: EFE
El papa León XIV hará su primer viaje internacional - Foto: EFE
Papa León XIV

El papa León XIV hará su primera visita internacional desde que asumió como el máximo jerarca de la Iglesia católica

octubre 7, 2025
Por: Natalya Baquero González
A finales del mes de noviembre e inicios de diciembre, el sumo pontífice iniciará su gira internacional visitando Turquía y el Líbano.

Tras la partida del papa Francisco, en su lugar y como predecesor fue elegido Robert Francis Prevost, quien desde el 8 de mayo de 2025 lidera la Iglesia católica bajo el nombre de León XIV y el cual se prepara para su primer viaje al extranjero desde su elección.

Desde su llegada al Vaticano, el sumo pontífice ha emitido mensajes de fe y esperanza para una sociedad que vive azotada por la violencia, la guerra y el conflicto que azotan a diferentes partes del mundo.

Todo indica que el papa León XIV ha tomado la decisión de visitar otros territorios, noticia que se da luego de cinco meses de haber asumido el liderato como máximo jerarca de la Iglesia católica. Así lo dio la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la cual manifestó que su Santidad realizará su primer viaje internacional, en el cual tiene previsto visitar dos países.

Las naciones que el máximo pontífice visitará son Turquía del 27 al 30 de noviembre y Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre del presente año, a las cuales acudirá tras la invitación hecha por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas; así lo dio a conocer Matteo Bruní, director de la oficina de prensa.

o

Dentro del itinerario al país turco, el papa León XIV peregrinará a Iznik, antigua ciudad de Nicea, esto con motivo del aniversario 1700 del Primer Concilio de este lugar, el cual fue celebrado por primera vez en el año 325, siendo este uno de los momentos claves de la Iglesia católica.

Un viaje que también contara con el cumplimiento de una promesa al fallecido Francisco, quien en su momento expresó su deseo de visitar este sitio clave en la construcción de la fe cristiana en este territorio.

En cuanto a su visita al Líbano, el máximo jerarca de la Iglesia católica buscará generar cercanía con este pueblo que históricamente ha enfrentado varios desafíos sociales, económicos y religiosos.

Según Matteo Bruní, en las próximas semanas se dará a conocer el itinerario detallado de las actividades que realizará el papa León XIV en su primer viaje internacional, en el cual acudirá a Turquía y Líbano.

o

Al país turco, regresa un papa después de 11 años, pues en el año 2014 el papa Francisco visitó este territorio, ocasión en la cual se reunió con el presidente de aquel entonces, Recep Tayyip Erdogan. Entre tanto, a suelo libanés llega un pontífice después de 13 años; el último en acudir a este lugar fue Benedicto XVI en 2012.

Temas relacionados:

Papa León XIV

Papa Francisco

Sumo pontífice

Iglesia Católica

Líder

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es más que una herramienta y una estrategia de campaña": congresista Lina María Garrido sobre propuesta de Constituyente de Petro en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen de Maduro está en jaque en este momento y una intervención sería el jaque mate”: Antonio de la Cruz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿El diálogo entre Israel y Hamás será el principio del fin de la guerra?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro - Paloma Valencia (EFE)
Gustavo Petro

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Protestas al frente de hoteles que albergan a personas asiladas en Reino Unido - Foto: EFE
Migración

Reino Unido planea endurecer requisitos para el acceso de los migrantes a la residencia permanente: en esto consiste el proyecto

Claudia Sheinbaum/ Daniel Noboa/ Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Democracia

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro - Paloma Valencia (EFE)
Gustavo Petro

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Jimena Domínguez - Min. Deporte
Medallas

"No me lo podía creer": Jimena Domínguez, la adolescente que da a Venezuela el primer oro en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica

Protestas al frente de hoteles que albergan a personas asiladas en Reino Unido - Foto: EFE
Migración

Reino Unido planea endurecer requisitos para el acceso de los migrantes a la residencia permanente: en esto consiste el proyecto

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

Claudia Sheinbaum/ Daniel Noboa/ Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Democracia

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Hollywood - Foto EFE/ Tilly Norwood - Foto IG: @TillyNorwood
Hollywood

Así se ve la actriz creada con inteligencia artificial que generó conmoción en Hollywood: "es un ataque al arte"

Accidente en el Aeropuerto de Maiquetía - Fotos: EFE/Captura de video
Aeropuerto de Maiquetía

Reportan grave accidente de aeronave en el aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas: las operaciones aéreas fueron suspendidas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda