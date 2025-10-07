NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro envió una carta al papa León XIV y le pidió intervenir por la “paz y la estabilidad” de Venezuela

octubre 7, 2025
Por: Natalya Baquero González
Nicolás Maduro envió carta al papa León - Fotos: AFP
En medio de la tensión diplomática entre los EE. UU. y Venezuela, Maduro envió una carta al sumo pontífice en la cual le solicita interceda por la serenidad del pueblo venezolano.

El líder del régimen chavista Nicolás Maduro dio a conocer que envió un oficio a la Santa Sede, dirigido al papa León XIV, con la finalidad de que sea un mediador de la “paz y la estabilidad” de su país, acto que se da en medio de las diferencias políticas y diplomáticas que han escalado en los últimos meses entre su gobierno y el de los Estados Unidos.

o

Durante una entrevista, el dictador venezolano se refirió al pontificado del sucesor del papa Francisco y a cómo este, por medio de su labor como el máximo jerarca de la Iglesia católica, puede influir de manera positiva en situaciones de tensión como las que vive Venezuela en la actualidad.

Maduro señaló que el sumo pontífice ha mostrado ser un “papa equilibrado y de paz, el cual ha buscado continuar con el legado del papa Francisco, ya que esto no es inusual”, esto haciendo una comparación respecto a cómo se dan estas situaciones en la política, en las cuales él considera que el poder cambia a las personas, deslegitimando el legado de los predecesores: “Llega gente a un puesto de mando y se le olvida del que estuvo al lado de él”.

La solicitud que habría hecho Nicolás Maduro al papa León XIV
Asimismo, entrego pautas de lo que fue su carta al sumo pontífice, en la cual depositó su “fe”, para que “ayude a Venezuela a preservar y a ganar la paz y la estabilidad”, expresó el líder chavista.

De igual manera, dejó ver que tiene depositadas sus esperanzas en el máximo líder de la Iglesia católica, para que este, en medio de su sabiduría implemente las estrategias necesarias y medie ante la situación que enfrenta esta nación con otros países de la región y del continente en temas de seguridad y narcotráfico.

“Que el papa León XIV abrace a Venezuela con su palabra, con su bendición, y que la abrace múltiplemente con la diplomacia del Vaticano, para que Venezuela logre la gran victoria de la paz, que tenemos que lograr”, puntualizó Nicolás Maduro.

