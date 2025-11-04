El papa León XIV se pronunció sobre el despliegue de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Con la violencia no ganamos"

El papa León XIV se pronunció este martes sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe cerca de Venezuela.

“Creo que con la violencia no ganamos”, afirmó el papa en declaraciones a los medios a los que les reseñó que unos minutos antes había leído una noticia sobre un acercamiento de buques de guerra a la costa de Venezuela.

“Lo que hay que hacer es buscar el diálogo, buscar una forma justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en algún país”, indicó el sumo pontífice a los medios de comunicación presentes allí.

De igual manera, en medio de su intervención, el máximo jerarca de la Iglesia católica también se refirió a las situaciones a las que son sometidos muchos migrantes en los Estados Unidos.

“Creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo (…) Muchas personas que han vivido durante años y años sin causar nunca problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo en este momento”, dijo.

Asimismo, hizo referencia a los derechos espirituales a los que tienen las personas que han sido retenidas. Esto haciendo referencia a la medida ejecutada recientemente por parte de las autoridades en Washington, en la que se les ha prohibido a los sacerdotes dar la comunión a los migrantes detenidos.

“Sin duda, invitaría a las autoridades a permitir que los agentes pastorales se ocupen de las necesidades de estas personas. Muchas veces han estado separadas de sus familias durante mucho tiempo, nadie sabe lo que está pasando... pero sus necesidades espirituales deben ser respetadas”, enfatizó el papa León XIV.