El golazo de taco con el que el Celta de Vigo firmó su victoria ante el Real Madrid en La Liga

Tras ofrecer una buena imagen el miércoles ante el Athletic (3-0) después de tres empates seguidos, el Real Madrid volvió a tropezar, una derrota 2-0 en casa ante el Celta este domingo que le deja a cuatro puntos del líder Barcelona.

Un doblete de sueco Williot Swedberg (54, 90+3) dio la victoria al equipo gallego ante los blancos que se quedaron con dos jugadores menos por las expulsiones de Fran García (64') y Álvaro Carreras (90+2').

Antes, la escuadra madridista había sufrido el primer golpe con la lesión del brasileño Eder Militao en el minuto 20, uniéndose a la repleta enfermería del equipo.

El técnico blanco Xabi Alonso deberá reconducir ahora la situación antes de que sus futbolistas se midan al Manchester City de Pep Guardiola en Champions League, el miércoles también en el Bernabéu.

"Todos estamos enfadados, no era el partido que queríamos; esa lesión de Militao nos ha hecho daño, nos ha costado anímicamente recomponernos y, luego, hemos ido ajustando cosas... Son sólo tres puntos, queda mucha liga", declaró Xabi en la primera respuesta de su rueda de prensa.

Preguntado si se siente con fuerzas, el entrenador blanco señaló que el plantel está unido: "Sabemos que esto es fútbol y sabiendo cómo revertir la situación; un partido malo en casa se puede tener aunque no sea lo deseado".