Sábado, 22 de noviembre de 2025
Gatos

Tribunal prohíbe a un gato salir de su casa: el inusual caso que sorprende a Francia

noviembre 22, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Un tribunal de Francia ha ordenado que Rémi, un gato naranja, permanezca dentro de la casa de su dueña tras múltiples reclamos de un vecino. La propietaria enfrenta multas cada vez que el felino supuestamente cruza la cerca, y muchos ya califican la medida como desproporcionada.

En Agde, al sur de Francia, Rémi se ha convertido en el protagonista de un insólito caso legal. Un vecino presentó denuncias por las constantes “fechorías” del gato: desde dejar huellas en pavimento fresco hasta orinar sobre un edredón y depositar sus necesidades en el jardín. El conflicto escaló hasta los tribunales.

Un juez falló a favor del denunciante. La dueña de Rémi, Dominique Valdés, fue condenada a pagar 1.250 euros por los daños y costos legales, más un recargo de 30 euros cada vez que su gato “visite” la propiedad del vecino. Debido a las supuestas reincidencias, el caso fue reabierto, y existe la posibilidad de que la multa suba a 2.000 euros con una penalidad de 150 euros por cada nueva infracción.

o

Desde el fallo judicial, Dominique ha confinado a Rémi permanentemente dentro de su casa. Ella misma admite que la medida le ha generado estrés: “Se ha vuelto agresivo”, dice, y ha engordado porque ella le da más comida para calmarlo cuando maúlla. Además, teme dejarlo ni siquiera en el jardín, por si salta la valla: “Es como si estuviéramos los dos en prisión”, ha declarado.

La sentencia ha generado un debate intenso, para algunos, es una decisión absurda: un gato no debería ser “sentenciado” como si fuera un humano. Organizaciones defensoras de los animales han expresado su preocupación.

Gatos

Mascotas

Francia

Tribunal

Sanciones

Arrestos

