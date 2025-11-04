NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Martes, 04 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Portales de seguimiento de embarcaciones muestran al poderoso portaviones ya en el océano Atlántico luego de haber cruzado hace pocas horas el estrecho de Gibraltar.

El pasado 24 de octubre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en América Latina.

De acuerdo con el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la orden se da en apoyo a la directiva del presidente Trump para desmantelar "las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria".

Es por esto por lo que el secretario de Guerra envió al “Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford y al ala aérea embarcada del portaaviones al Área de Responsabilidad (AOR)”.

Ahora, poco más de una semana después del anuncio, sitios web especializados en seguimiento de embarcaciones en todo el mundo, muestra al poderoso portaviones ya en el océano Atlántico luego de haber cruzado hace pocas horas el estrecho de Gibraltar.

Según los datos, el Gerald Ford tiene como destino la base naval de Norfolk, en Norfolk, Virginia, sin embargo, se cree que podría desviarse para unirse de manera inmediata al las tropas en el Caribe.

El Gerald Ford se unirá a la fuerza estadounidense en el área de responsabilidad el Comando Sur, la cual reforzará la capacidad de la unión americana para “detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”.

Cabe recordar que desde hace varias semanas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevan a cabo un colosal despliegue que ha derivado en el ataque a varias embarcaciones cargadas de droga en el Caribe, además, la presencia militar estadounidense aplica presión sobre el régimen venezolano, mismo al que acusan de manejar el Cartel de los Soles.

Así es el USS Gerald Ford:

El USS Gerald R. Ford juega un papel crucial en la capacidad de la armada estadounidense para proyectar poder a escala global a través de operaciones en el mar.

Este equipo, que mantiene la capacidad de la Armada Estadounidense para proyectar poder a escala global a través de operaciones en el mar a servicio tanto de la Armada como de la alianza militar de la OTAN, puede llevar hasta 70 aviones.

Utiliza un avanzado sistema de catapultas electromagnéticas para el despegue de aeronaves, que reemplaza al antiguo sistema a vapor y marcó una nueva era en la tecnología naval.

Los aviones, para emprender sus vuelos, suben en unos ascensores gigantes hasta un nivel desde el cual despegan y que cuenta con un suelo que tiene tecnología magnética.

