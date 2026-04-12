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Domingo, 12 de abril de 2026
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Estados Unidos e Irán

Comando Central de EE. UU. anuncia que bloqueará desde el lunes "los buques de todas las naciones" que entren o salgan de los puertos iraníes

abril 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El anuncio se dio luego de que Estados Unidos y el régimen de Irán no lograran alcanzar un acuerdo para poner fin los ataques.

El Comando Central de Estados Unidos anunció este domingo que bloqueará los barcos que entren o salgan de puertos iraníes desde la mañana del lunes, luego de que el presidente Donald Trump ordenara un bloqueo naval de las fuerzas de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzarán a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 a. m. (hora del este), de acuerdo con la proclamación del Presidente", dijo el Comando Central en un comunicado.

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El bloqueo, según las fuerzas de Estados Unidos, se aplicará "de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán", en una nueva ofensiva del Gobierno Trump contra el régimen iraní.

"Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos", agregaron.

El presidente Trump se ha empeñado en los últimos días en implementar una serie de medidas para acabar con el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras que el Comando Central adelantó que más adelante y antes del inicio del bloqueo publicaría unas recomendaciones para los marineros que transiten por el paso marítimo.

"Se recomienda a todos los marineros que estén atentos a las transmisiones de Avisos a los Navegantes y que se comuniquen con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 (de puente a puente) cuando naveguen en el Golfo de Omán y en las aproximaciones al Estrecho de Ormuz", concluyó la notificación.

El anuncio se dio luego de que Estados Unidos y el régimen de Irán no lograran alcanzar un acuerdo para poner fin a su conflicto a pesar de las maratónicas negociaciones que concluyeron el domingo en Islamabad, lo que pone en peligro el cese al fuego.

Cada parte culpó a la otra del fracaso de las negociaciones, que duraron 21 horas para poner fin a los ataques que han dejado millas de muertos, sacudido la economía mundial y disparado los precios del petróleo desde que comenzaron hace más de seis semanas.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, señaló que el régimen de Irán había decidido no aceptar las condiciones de Washington, entre ellas la de no fabricar armas nucleares.

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"La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es una mala noticia para Irán mucho más de lo que lo es para Estados Unidos", dijo Vance. "Así que volvemos a Estados Unidos sin haber llegado a un acuerdo. Hemos dejado muy claras cuáles son nuestras líneas rojas".

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