NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

Exsubsecretario estadounidense asegura que "en este momento" habría conversaciones entre el Gobierno de Trump y el régimen de Maduro

noviembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El exsubsecretario adjunto para la Democracia del Departamento Estado estadounidense dijo en NTN24 que espera que la solución "no sea una operación militar".

Enrique Roig, exsubsecretario adjunto para la Democracia del Departamento Estado estadounidense, se pronunció en NTN24 sobre un posible cambio de régimen en Venezuela.

El exalto funcionario aseguró que en estos momentos habría conversaciones indirectas entre Estados Unidos y el régimen chavista con el fin de llegar a una salida de Nicolás Maduro del poder por la vía diplomática en el contexto del despliegue militar en el Caribe.

o

"Sí, es lo que ha dicho públicamente (Donald Trump), entonces yo me imagino que sí, posiblemente hay diálogos discretos que están ocurriendo en este momento y bueno, veremos hasta donde va a llegar el proceso, pero ojalá que no sea una operación militar", expresó Roig.

Las declaraciones de Roig se dan tres días después de que el presidente Trump dijera que no ha descartado desplegar fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela, al tiempo que expresó su disposición a escuchar directamente a Nicolás Maduro para evitar una mayor escalada militar estadounidense.

Al preguntársele si descartaba el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno en el país sudamericano, Trump respondió: "No, no lo descarto, no descarto nada".

o

Sin embargo, al consultarle si hablaría directamente con Maduro, Trump manifestó a los periodistas en la Casa Blanca: "Probablemente hablaría con él, sí. Hablo con todo el mundo".

Maduro, al ser cuestionado el lunes sobre los comentarios de Trump, indicó que las diferencias deberían resolverse a través de la diplomacia y que está dispuesto a mantener conversaciones cara a cara con cualquier persona interesada.

"En Estados Unidos, quien quiera hablar con Venezuela hablará cara a cara, sin ningún problema", acotó Maduro en su programa semanal de la televisión del régimen.

o

Estados Unidos, mientras tanto, continúa llevando a cabo una campaña de ataques mortales contra presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe frente a las costas venezolanas y la costa del Pacífico de América Latina, cerca de Colombia.

