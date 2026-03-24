El portaviones más antiguo de EE. UU. realizará misiones en países de América Latina, incluido Colombia

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Públicos de la Cuarta Flota, informó que el portaaviones de la clase Nimitz, USS Nimitz, se desplegará en el área de responsabilidad de dicho mando militar como parte del despliegue Mares del Sur 2026.

El USS Nimitz, considerado el portaviones más antiguo de Washington, será desplegado junto con el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, el USS Gridley, para “realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano”.

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Según informó el Comando Sur de las Fuerzas Navales, se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas a puertos previstos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

“El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo”, dijo el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales - Cuarta Flota de EE. UU.

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Y añadió: “Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un ejemplo brillante de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes”.

De acuerdo con informes del comando militar, los portaaviones de la clase Nimitz “son la cúspide de la proyección móvil del poder aéreo naval y la presencia operativa avanzada”.

El despliegue del portaviones ocurre en momentos en crecientes tensiones de Estados Unidos y el régimen de Cuba, así como casi tres meses después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación en Caracas.