NTN24
Domingo, 31 de agosto de 2025
Domingo, 31 de agosto de 2025
Donald Trump

El posible despliegue de la Guardia Nacional y agentes de migración pone en alerta a Chicago e Illinois: "Hay un clima de miedo"

agosto 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Giselle Rodríguez, directora ejecutiva de Illinois Workers in Action, afirmó en La Tarde de NTN24 que “muchas familias se están preguntando si habrá operativos o no”.

La administración de Donald Trump enviaría agentes migratorios y desplegaría la Guardia Nacional en Chicago e Illinois durante las próximas semanas, según declaraciones ofrecidas por el propio presidente y funcionarios como Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

La llegada de los agentes ha causado preocupación entre las comunidades locales que temen por los efectos del despliegue.

o

Giselle Rodríguez, directora ejecutiva de Illinois Workers in Action, afirmó en La Tarde de NTN24 que “hay un clima de miedo y de incertidumbre dentro de nuestras comunidades”. “Muchas familias se están preguntando qué es lo que está pasando. Si habrá operativos o no. No estamos seguros”.

“Hay personas que están pensando en no llevar a sus niños a las escuelas, en no acudir al trabajo. Pero vemos también mucha solidaridad dentro de la comunidad”, mencionó.

Rodríguez también advirtió sobre el impacto económico que tendrían los operativos. “Sería inmediato. La fuerza laboral inmigrante sostiene muchos sectores como la construcción, la limpieza, los restaurantes, la salud”, manifestó.

“Si los trabajadores dejan de ir a trabajar por el miedo, habrá muchas ausencias dentro de los trabajos y se afectarán los negocios locales. Hay muchos trabajadores que son inmigrantes indocumentados”, precisó.

Temas relacionados:

Donald Trump

Chicago

Administración Trump

Guardia Nacional

Agentes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El posible despliegue de la Guardia Nacional y agentes de migración pone en alerta a Chicago e Illinois: "Hay un clima de miedo"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Franja de Gaza - Foto de referencia de AFP
Franja de Gaza

"Basta con ver los videos de los terroristas de Hamás robando la ayuda humanitaria para vender los alimentos": profesor de política global sobre declaración de la ONU de "hambruna" en Gaza

Embajada de Colombia en Caracas y María Alejandra Díaz, abogada asilada en Embajada de Colombia en Caracas - Fotos: EFE
Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia explica situación de abogada venezolana que pidió asilo en la embajada en Caracas tras cuestionar al CNE: "Incumplió las condiciones pactadas"

María Claudia Tarazona esposa de Miguel Uribe / FOTO: EFE
Atentado a Miguel Uribe Turbay

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Franja de Gaza - Foto de referencia de AFP
Franja de Gaza

"Basta con ver los videos de los terroristas de Hamás robando la ayuda humanitaria para vender los alimentos": profesor de política global sobre declaración de la ONU de "hambruna" en Gaza

Pibe Valderrama (EFE)
Carlos Valderrama

El Pibe Valderrama no se guardó nada y envió indirecta para Néstor Lorenzo tras doblete de Dayro Moreno en Copa Sudamericana

Embajada de Colombia en Caracas y María Alejandra Díaz, abogada asilada en Embajada de Colombia en Caracas - Fotos: EFE
Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia explica situación de abogada venezolana que pidió asilo en la embajada en Caracas tras cuestionar al CNE: "Incumplió las condiciones pactadas"

Partido de Vintotinto F.C. - Foto EFE
Fútbol Sudamericano

Posible descenso Vinotinto: el motivo por el que equipo venezolano podría irse a una segunda división tras estar en las últimas casillas de la tabla

María Claudia Tarazona esposa de Miguel Uribe / FOTO: EFE
Atentado a Miguel Uribe Turbay

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

La periodista cubana Yoani Sánchez. (EFE)
Cuba

"Fidel Castro era alérgico a la libertad de prensa": Yoani Sánchez, periodista cubana, habla sobre situación económica y social de la isla

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

"Su único pecado ha sido trabajar por una Colombia mejor": Daniel Palacios, exministro de Interior, sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano