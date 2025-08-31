El posible despliegue de la Guardia Nacional y agentes de migración pone en alerta a Chicago e Illinois: "Hay un clima de miedo"

La administración de Donald Trump enviaría agentes migratorios y desplegaría la Guardia Nacional en Chicago e Illinois durante las próximas semanas, según declaraciones ofrecidas por el propio presidente y funcionarios como Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

La llegada de los agentes ha causado preocupación entre las comunidades locales que temen por los efectos del despliegue.

Giselle Rodríguez, directora ejecutiva de Illinois Workers in Action, afirmó en La Tarde de NTN24 que “hay un clima de miedo y de incertidumbre dentro de nuestras comunidades”. “Muchas familias se están preguntando qué es lo que está pasando. Si habrá operativos o no. No estamos seguros”.

“Hay personas que están pensando en no llevar a sus niños a las escuelas, en no acudir al trabajo. Pero vemos también mucha solidaridad dentro de la comunidad”, mencionó.

Rodríguez también advirtió sobre el impacto económico que tendrían los operativos. “Sería inmediato. La fuerza laboral inmigrante sostiene muchos sectores como la construcción, la limpieza, los restaurantes, la salud”, manifestó.

“Si los trabajadores dejan de ir a trabajar por el miedo, habrá muchas ausencias dentro de los trabajos y se afectarán los negocios locales. Hay muchos trabajadores que son inmigrantes indocumentados”, precisó.