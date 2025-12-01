NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Hong Kong

Autoridades en Hong Kong detuvieron a 13 personas vinculadas al mortal incendio en complejo de rascacielos

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Mortal incendio en Hong Kong | Foto: AFP
El representante de la policía Tsang Shuk-yin declaró que el número de decesos confirmados se elevaba.

Este lunes las autoridades de Hong Kong informaron de la detención de 13 personas vinculadas al incendio que sucedió la semana pasada y que dejó un saldo de 151 muertos.

La Policía de Hong Kong detalló que las 13 detenciones se realizaron por sospecha de homicidio involuntario, al tiempo que los investigadores tratan de reconstruir lo que provocó la rápida propagación del incendio en el complejo de rascacielos residenciales.

Las autoridades locales analizan factores como el uso de paneles de espuma de poliestireno y andamios de bambú en las obras de renovación de los edificios.

Además, anunciaron que algunas de las redes exteriores utilizadas en los andamios del complejo residencial no cumplían con las normas de resistencia al fuego.

Según explicó Eric Chan, responsable del gobierno de Hong Kong, la Policía recabó muestras de 20 puntos distintos y las de siete de esos puntos “no respondían a los estándares antiincendios”.

Por su parte, el representante de la policía Tsang Shuk-yin declaró que el número de decesos confirmados se elevaba.

En el balance presentado este domingo, el saldo de personas muertas era de 146 víctimas mortales; pero este lunes se confirmaron otras cinco muertes más.

Es por esto por lo que el representante de la policía aseguró que: “No podemos descartar que la cifra siga aumentando”.

El incendio que arrasó las torres Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, es el más mortífero en un edificio residencial desde 1980.

La Policía completó las búsquedas en cinco de los ocho bloques del complejo.

Tsang señaló que "algunos restos ya quedaron reducidos a cenizas" y que es posible que no se pueda recuperar a algunas de las personas que se encuentran desaparecidas.

Las autoridades encontraron los restos dentro de apartamentos, en los pasillos y en las escaleras, y seguirá registrando los edificios.

Chan Tung, jefe de seguridad de la policía hongkonesa, dijo a la prensa que sus agentes "abrieron de inmediato una investigación en profundidad por homicidio involuntario", lo que condujo a la detención de 13 personas.

Entre ellas hay 12 hombres y una mujer, de entre 40 y 77 años.

Los medios locales indicaron que la Policía detuvo aparte a tres personas por sedición, entre ellas el estudiante, de 24 años, Miles Kwan, que había repartido folletos exigiendo responsabilidades al gobierno por el incendio.

La ciudad ha sido testigo de una gran muestra de dolor en los últimos días.

Miles de personas depositaron flores y rindieron homenaje durante un periodo de luto de tres días, y algunas de las notas dejadas en el lugar piden que se asuman responsabilidades.

Hong Kong

Incendio

Detención

Tragedia

Muertos

