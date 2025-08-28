NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Washington

Alcaldesa demócrata de Washington reconoce que despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales ordenado por Trump ha favorecido la seguridad en la ciudad

agosto 28, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Muriel Bowser ofreció una rueda de prensa en la que mostró que los índices de criminalidad han bajado considerablemente en la capital estadounidense.

El despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales ordenado por el presidente Donald Trump en Washington empezó a mostrar resultados.

A dos semanas de su implementación, la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser, ofreció una rueda de prensa en la que destacó una disminución en los índices de criminalidad en la ciudad.

o

Bowser, quien ha sido una fuerte crítica de la decisión de federalizar la Policía Metropolitana de Washington y del despliegue de la Guardia Nacional, agradeció por primera vez esta medida y reconoció que está teniendo un impacto positivo en la seguridad.

La alcaldesa contó también que se redujo la cantidad de asaltos a vehículos en la capital estadounidense, lo que constituye la primera vez que la regidora de la ciudad aplaude esta decisión de Donald Trump durante una conferencia.

"Este refuerzo federal ha tenido un impacto significativo en la reducción del crimen en Washington DC y agradecemos profundamente el aumento de oficiales, que complementa el trabajo que ha venido realizando la policía metropolitana en la ciudad. La diferencia entre este periodo de 20 días del refuerzo federal, a comparación con el año pasado, representa una reducción del 87% en los robos de autos con violencia en Washington", dijo Bowser.

Además de la reducción de los asaltos a vehículos, en los últimos 17 días, que son exactamente los que lleva desplegada la Guardia Nacional en Washington, y días también en los que la policía Metropolitana se ha federalizado, ha habido una reducción del 15% en los crímenes en la ciudad.

o

Los atracos a los carros se dan por medio de intimidación a los conductores que, en muchas ocasiones, sufren robos violentos de sus vehículos, de acuerdo con las denuncias registradas.

Es por esa razón que en las zonas más afectados se han desplegado varios de los agentes de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad, tal y como anunció el presidente Trump.

Pero la criminalidad no fue el único tema sobre el que la demócrata Bowser se pronunció en la rueda de prensa, pues también se refirió a la disminución en las cifras de homicidios, aunque se mostró en desacuerdo con la pérdida de confianza de los ciudadanos a las fuerzas policiales tras los despliegues.

"Hemos tenido menos delitos con armas de fuego, menos homicidios y hemos experimentado una reducción significativa en los robos de autos con violencia. Lo que sabemos que no está funcionando es la ruptura de la confianza entre la policía y la comunidad, especialmente con los nuevos aliados federales presentes en nuestra ciudad", sostuvo la alcaldesa.

o

Se estima que la Guardia Nacional seguirá desplegada en Washington durante casi dos semanas. En caso de que Trump quiera alargar la presencia de oficiales en la ciudad necesitaría una aprobación especial del Congreso de los Estados Unidos.

El despliegue de las fuerzas del orden federales, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que también ha incrementado recientemente su presencia en las calles de Washington ha provocado, por demás, algunas protestas de sus habitantes.

