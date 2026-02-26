NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Tarek William Saab

"Esto se llama la caída del fiscal sicario": Carlos Sánchez Berzaín sobre renuncia de Tarek William Saab

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia, afirmó que el nuevo puesto de Tarek William Saab es un acomodo para terminar de sacarlo del de la estructura de poder del régimen.

Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia y exministro de Gobierno de Bolivia, analizó en El Informativo USA de NTN24 la renuncia de Tarek William Saab de su cargo como jefe de la Fiscalía del régimen y su paso a la Defensoría del Pueblo.

“Significa que el desmontaje de la dictadura criminal de Venezuela avanza de una manera nunca antes vista”, consideró Sánchez Berzaín sobre el cambio de posición del ahora exfiscal del régimen.

Para Sánchez Berzaín, Estados Unidos después de la operación del 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro, ha puesto en marcha un proceso que no tiene precedentes y es “desmontar la dictadura narcoterrorista con sus propios mafiosos”.

“Ha dejado a los segundones del círculo íntimo de Nicolás Maduro a cargo de la operación de ese estado bajo una tutela de Estados Unidos con una agenda que ha sido descrita en tres etapas: la estabilización, la recuperación y la transición”, precisó.

En ese sentido consideró la salida de Tarek William Saab de la Fiscalía como un paso dentro del desmontaje del régimen y afirmó que su “renuncia es acomodada para irlo desplazando”.

“El espacio que le han dado a este sicario es un acomodo para sacarlo”, precisó Sánchez Berzaín sobre el nuevo puesto de Tarek William Saab en la Defensoría del Pueblo.

Recordó además que Tarek William Saab cometió crímenes de lesa humanidad. “Ya no tiene en sus manos la Fiscalía que es un poder más grande que la Defensoría del Pueblo que en un régimen como ese es simplemente un logo”, valoró.

