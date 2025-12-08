Javier Milei viaja a Noruega para asistir a la entrega del Nobel a María Corina Machado

El presidente de Argentina, Javier Milei, viaja este lunes a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, según fuentes oficiales.

El mandatario partirá este lunes a las 20:00 locales y regresará a Buenos Aires el jueves 11, según la agenda oficial que divulgó la presidencia.

Milei llegará a Oslo el martes y tras asistir a la ceremonia de premiación el miércoles, será recibido por el rey de Noruega Harald V. Luego se reunirá con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, según la agenda oficial.

"Argentina, del lado de la Libertad y la Democracia, acompañando a @MariaCorinaYA en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo", dijo el canciller argentino, Pablo Quirno.

Machado, que vive en la clandestinidad confirmó su participación en la ceremonia y recibirá el premio en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que ya causó la muerte de 87 personas.

La líder opositora de 58 años recibió el Nobel "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Este mismo lunes, Corina Parisca, madre de la líder opositora, llegó a Oslo, Noruega, previo a la ceremonia.

La madre de Machado dice que aunque tiene ilusión de verla, no puede asegurar si María Corina acudirá al evento. Recordó que tiene más de un año sin ver a su hija, luego de salir de Venezuela debido al asedio a su vivienda por parte del régimen de Nicolás Maduro.

A la ceremonia están invitados presidentes en funciones, exmandatarios y distintas personalidades de la comunicación, el espectáculo y el mundo político, que la misma María Corina Machado ha invitado. Aunque se ha especulado sobre la salida de Venezuela, de la líder opositora, su equipo no ha podido confirmar si ésta acudirá a la premiación.

El viaje de Milei coincide con la asunción el miércoles 10 de los nuevos diputados y senadores en el marco del recambio legislativo argentino de mitad de mandato en el que el oficialismo fortaleció su presencia en el Congreso.