NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Argentina

Javier Milei viaja a Noruega para asistir a la entrega del Nobel a María Corina Machado

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Javier Milei, presidente de Argentina (AFP)
Javier Milei, presidente de Argentina (AFP)
Machado, que vive en la clandestinidad, confirmó su participación en la ceremonia pero aún hay dudas.

El presidente de Argentina, Javier Milei, viaja este lunes a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, según fuentes oficiales.

El mandatario partirá este lunes a las 20:00 locales y regresará a Buenos Aires el jueves 11, según la agenda oficial que divulgó la presidencia.

o

Milei llegará a Oslo el martes y tras asistir a la ceremonia de premiación el miércoles, será recibido por el rey de Noruega Harald V. Luego se reunirá con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, según la agenda oficial.

"Argentina, del lado de la Libertad y la Democracia, acompañando a @MariaCorinaYA en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo", dijo el canciller argentino, Pablo Quirno.

Machado, que vive en la clandestinidad confirmó su participación en la ceremonia y recibirá el premio en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que ya causó la muerte de 87 personas.

La líder opositora de 58 años recibió el Nobel "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Este mismo lunes, Corina Parisca, madre de la líder opositora, llegó a Oslo, Noruega, previo a la ceremonia.

o

La madre de Machado dice que aunque tiene ilusión de verla, no puede asegurar si María Corina acudirá al evento. Recordó que tiene más de un año sin ver a su hija, luego de salir de Venezuela debido al asedio a su vivienda por parte del régimen de Nicolás Maduro.

A la ceremonia están invitados presidentes en funciones, exmandatarios y distintas personalidades de la comunicación, el espectáculo y el mundo político, que la misma María Corina Machado ha invitado. Aunque se ha especulado sobre la salida de Venezuela, de la líder opositora, su equipo no ha podido confirmar si ésta acudirá a la premiación.

El viaje de Milei coincide con la asunción el miércoles 10 de los nuevos diputados y senadores en el marco del recambio legislativo argentino de mitad de mandato en el que el oficialismo fortaleció su presencia en el Congreso.

Temas relacionados:

Argentina

Javier Milei

María Corina Machado

Nobel de Paz

Nobel

Premio Nobel de la Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Nicolás Maduro y Rick Scott (AFP)
Rick Scott

Senador estadounidense Rick Scott le pone fecha a la salida de Maduro: "se irá antes de Navidad"

Régimen de Maduro | Foto EFE
Cartel de Los Soles

Régimen califica de "ridícula" la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo": coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela

Imagen captada por el telescopio Hubble - Foto AFP
Nasa

Estudio de la NASA identifica el origen de los objetos gravitantes culpables de obstaculizar a los telescopios en órbita por años

América Latina | Foto Canva
América Latina

América Latina y el Caribe alcanzan su nivel más bajo de pobreza monetaria, según organismo de la ONU

Álvaro 'Chino' Recoba - Foto AFP/ Bandera Venezuela - Foto Canva
Fútbol venezolano

El uruguayo 'Chino' Recoba asume en Venezuela su primer reto internacional como director técnico

Diego Molano (exministro de Defensa) y Gustavo Petro (Presidente de Colombia) - Fotos: EFE
Gustavo Petro

“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

Feminicidio (Imagen de referencia - EFE)
Feminicidio

Agosto va siendo el mes con más feminicidios en Venezuela: ONGs piden crear un plan de emergencia

Policía - Foto de referencia de EFE
Perú

Diez universitarios mueren en medio de un incendio en un restaurante en Perú

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre