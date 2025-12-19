"El presidente de Colombia es una persona inusual": Secretario de estado, Marco Rubio

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este viernes que Estados Unidos está mantiene sus vínculos con equipos de seguridad en Colombia y "a nivel institucional", pero calificó al presidente colombiano, a Gustavo Petro, de "inusual".

"Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia, entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual, pero encima de eso, a nivel institucional, tenemos muy buenas relaciones", dijo Rubio.

En su pronunciamiento a los periodistas desde la sala de prensa del Departamento de Estado, Rubio resaltó también el trabajo de México en el tema de seguridad, aunque dijo que aún quedaba "mucho por hacer".

Sobre Venezuela, en cambio, señaló que había un régimen ilegítimo que no solamente no cooperaba con los Estados Unidos, sino que "coopera abiertamente con elementos criminales, por ejemplo, el ELN y las FARC operan abiertamente desde territorio venezolano".

Varias entidades del narcotráfico, de acuerdo con Rubio, "operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países".

Con el despliegue militar en el Caribe, la Operación Lanza del Sur y las medidas que han sido tomadas por la administración Trump, lo único que está buscando, según manifestó Rubio, es la seguridad del hemisferio occidental.

"La amenaza más importante que existe en la región son estos grupos terroristas criminales. Esa es la amenaza que enfrenta Colombia y el hemisferio entero, pero es la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en toda Centroamérica y en todos estos países. Es la amenaza más primordial de la región", expresó.

El pronunciamiento del jefe de la diplomacia estadounidense se da cerca de tres meses después de que su Departamento le revocara la visa al presidente Petro luego de que este instara en plenas calles de Nueva York a los militares estadounidenses a desobedecer a Donald Trump, en pleno marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Estados Unidos además incluyó al mandatario colombiano a finales de octubre en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) e incluyó también allí a su exesposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti.

Colombia además fue descertificada en la lucha contra las drogas luego de que la Casa Blanca considerara que Petro no hace lo suficiente para combatir el narcotráfico que afecta a la región y que Washington se ha empeñado en combatir.

Rubio también ha calificado de "errático" al jefe de Estado colombiano en otras oportunidades por sus discursos presidenciales en los que ha llegado a defender al régimen de Maduro y ha criticado fuertemente las acciones de los Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico.