Senado estadounidense vota para determinar si Trump puede tomar nuevas medidas militares en Venezuela sin antes consultarlo con el Congreso

El Senado de Estados Unidos debe considerar el jueves una resolución que determinaría si el presidente Donald Trump puede tomar nuevas medidas militares contra Venezuela sin antes consultarlo con el Congreso.

La moción se presenta para bloquear los ataques de Trump en Venezuela a menos que lo consulte en primer lugar con el Congreso y tenga su autorización. Sus partidarios aseguran que esta podría ser aprobada de manera estrecha.

VEA TAMBIÉN Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York o

La votación de los senadores se dará cinco días después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en una intervención militar en Caracas en la más reciente de una serie de poderes de guerra introducidas desde que el Gobierno aumentó la presión militar cerca de las costas de Venezuela para hacer frente al narcotráfico que afecta al hemisferio.

Los republicanos, por su parte, han bloqueado todas las medidas, pero la votación más reciente fue apenas de 49 a 51, pues dos senadores del partido de Trump se unieron a los demócratas para respaldar una resolución en noviembre.

Funcionarios del Gobierno habían dicho a los legisladores en ese momento que no planeaban un cambio de régimen o ataques en territorio venezolano, por lo que luego del operativo varios cuestionaron la decisión.

VEA TAMBIÉN La DEA actualiza el afiche que ofrecía una alta recompensa económica por Maduro tras su captura o

Tras la captura de Maduro, algunos legisladores señalaron al Gobierno de engañar al Congreso, incluidos demócratas públicamente y algunos republicanos entre bastidores, según declaraciones.

"Hablé con al menos dos republicanos hoy que no votaron a favor de esta resolución antes y que se lo están pensando", dijo el senador Rand Paul, un republicano de Kentucky que está copatrocinando la resolución, en una conferencia de prensa antes de la votación.

"No puedo garantizarles cómo votarán, pero al menos dos de ellos lo están considerando, y algunos de ellos están hablando sobre sus recelos al respecto", agregó Paul, que habló a los periodistas junto al senador demócrata Tim Kaine de Virginia, otro de los líderes de la resolución.

Paul, sin embargo, no identificó a los republicanos en cuestión. El partido de Trump, cabe resaltar, tiene una mayoría de 53 escaños en el Senado de 100 miembros.

La aprobación en el Senado, entretanto, sería una victoria significativa para los legisladores que han estado impulsando el tema de los poderes de guerra.

VEA TAMBIÉN Senado estadounidense hunde resolución presentada por un grupo de demócratas que buscaba prohibir a Trump ordenar nuevos ataques militares en el Caribe o

Pero para convertirse en ley, la resolución tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, y sobrevivir a un posible veto de Trump, lo que requeriría mayorías de dos tercios en ambas cámaras.