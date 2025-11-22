NTN24
Sábado, 22 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

"Si me va a meter preso, a ver si puede; si me quiere poner el piyama naranja, inténtelo": el mensaje del presidente Petro a Marco Rubio

noviembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Petro ha dejado ver, en diversas ocasiones, que considera que detrás de su inclusión en la lista Clinton estuvo la influencia del secretario de Estado de Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un duro pronunciamiento el viernes en horas de la noche en medio de un evento público que tuvo la connotación de desafío y que fue dirigido al secretario de Estado, Marco Rubio.

“Le tengo que de decir al señor Marco Rubio, hermano si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner el piyama naranja, inténtelo, pero este pueblo no se le arrodilla a sus odios del pasado”, expresó Petro.

El mandatario además dio a entender que la historia familiar de Rubio, quien es descendiente de inmigrantes cubanos, ha influido en decisiones políticas.

“Ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su mamá en Cuba. Acá hay un jaguar que está a punto de despertar. No nos amenace, No nos engañe que sabemos la jugada, dos siglos de saber andar en guerra”, expresó.

Petro ha dejado ver, en diversas ocasiones, que considera que detrás de su inclusión en la lista Clinton estuvo la influencia de Marco Rubio.

En un paquete de sanciones históricas, Estados Unidos incluyó el pasado 24 de octubre al presidente Gustavo Petro en la Lista OFAC o lista Clinton, junto a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros informó que designó a Petro “en virtud de autoridades relacionadas con el narcotráfico”. “Además, la OFAC también está sancionando a varios colaboradores de Gustavo Petro —su esposa, su hijo y un estrecho asociado”.

“Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando los Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El secretario consideró que el presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. “Hoy, el presidente Trump está tomando una acción firme para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, sostuvo.

Para Washington Gustavo Petro ha otorgado beneficios a organizaciones de narcoterroristas bajo el paraguas de su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, que han llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína.

