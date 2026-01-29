ICE asegura que sus agentes intentaron ingresar al consulado de Ecuador en Mineápolis buscando a una persona indocumentada

Los agentes de la policía migratoria estadounidense que intentaron ingresar al consulado ecuatoriano en Mineápolis buscaban a un inmigrante irregular de ese país, que logró escapar, declaró este jueves un portavoz de la agencia migratoria a la AFP.

"El 27 de enero, agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) estaban llevando a cabo una operación cuando identificaron a Jorge Miguel Bravo Uriles, un extranjero ilegal criminal de Ecuador que tiene una condena por conducir en estado de ebriedad en 2022 y detenciones previas por agresión sexual y agresión en dos incidentes separados", explicó el texto.

"Cuando los agentes de ICE se acercaron a Bravo Urgiles y se identificaron como autoridades, el extranjero ilegal criminal huyó hacia un edificio cercano. En ese momento, los agentes de ICE desconocían que el edificio albergaba el consulado de Ecuador", añadió el portavoz bajo anonimato.

A su vez, el ICE aseguró que "el edificio no estaba claramente identificado como el consulado ecuatoriano".

El incidente provocó una protesta de la cancillería ecuatoriana ante Washington.

"Los agentes de ICE estaban concentrados en arrestar al extranjero ilegal criminal. En ningún momento los agentes de ICE ingresaron al consulado", precisó.

Las operaciones de ICE y de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis, una ciudad santuario para los indocumentados, han provocado la movilización ciudadana y las enérgicas protestas del alcalde y el gobernador del estado, ambos demócratas.

"Los empleados del consulado protegieron a este extranjero ilegal que representa una amenaza para la seguridad pública. Sigue prófugo", concluyó el portavoz.

Las operaciones, que causan incidentes a diario en las calles de esta ciudad del norte del país, acabaron con la muerte de dos activistas estadounidenses por disparos de agentes federales.

Un niño ecuatoriano de apenas cinco años y su padre fueron detenidos el pasado 20 de enero en una de esas redadas en Mineápolis, lo que generó indignación.

El presidente Donald Trump aceptó rebajar "un poco" el despliegue federal en Mineápolis, pero exigió la colaboración de las autoridades locales para evitar nuevos incidentes.