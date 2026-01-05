El presidente de Francia celebró la captura de Maduro, a quien señaló de dictador, pero ahora cuestiona el operativo de Estados Unidos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue uno de los primeros mandatarios a nivel mundial en pronunciarse tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela que derivaron en la captura de Nicolás Maduro. Ahora, y luego de alegrarse de esta noticia, cuestiona el “método” ejecutado por el gobierno norteamericano para la detención del líder del régimen.

En la mañana de este lunes 5 de enero, durante un encuentro con su gabinete, el mandatario francés indicó que las acciones ejecutadas desde Washington no contaban ni con el apoyo ni con la aprobación de Francia.

“Defendemos el derecho internacional y la libertad de los pueblos. El método empleado no cuenta con el apoyo ni la aprobación”, según la información compartida por la portavoz, Maud Bregeon, en medio de una rueda de prensa.

Las declaraciones de Macron se habrían dado, luego de los diferentes cuestionamientos que ha recibido por no tener en cuenta los principios del Derecho internacional.

A pesar de eso, al igual que lo hizo el pasado 3 de enero, el mandatario reiteró que Nicolás Maduro era “un dictador” y que su captura es una “buena noticia para él y para los venezolanos”, teniendo en cuenta que “confiscó la libertad de su pueblo y se robó las elecciones de 2024”, de acuerdo con la información divulgada por la portavoz de Francia Bregeon.

De igual manera, Macron enfatizó que “Francia apoya la soberanía popular”, la cual fue expresada por el pueblo de Venezuela en los comicios del año 2024, dejando claro que, de efectuarse “una transición”, Edmundo González debería ser quien asuma el “papel central”.

Este pedido de que González Urrutia sea quien gobierne Venezuela se suma al pedido de la Comisión Europea, que este lunes pidió una transición democrática en Venezuela, que incluya al presidente electo Edmundo y a la líder de la oposición, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

"Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.