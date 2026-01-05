NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Lunes, 05 de enero de 2026
Presidente de Francia

El presidente de Francia celebró la captura de Maduro, a quien señaló de dictador, pero ahora cuestiona el operativo de Estados Unidos

enero 5, 2026
Por: Natalya Baquero González
Emmanuel Macron presidente de Francia / Nicolás Maduro - Fotos: AFP
Emmanuel Macron presidente de Francia / Nicolás Maduro - Fotos: AFP
Macron nuevamente reiteró que Edmundo González debería asumir el papel que se le otorgó en las elecciones del año 2024.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue uno de los primeros mandatarios a nivel mundial en pronunciarse tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela que derivaron en la captura de Nicolás Maduro. Ahora, y luego de alegrarse de esta noticia, cuestiona el “método” ejecutado por el gobierno norteamericano para la detención del líder del régimen.

En la mañana de este lunes 5 de enero, durante un encuentro con su gabinete, el mandatario francés indicó que las acciones ejecutadas desde Washington no contaban ni con el apoyo ni con la aprobación de Francia.

“Defendemos el derecho internacional y la libertad de los pueblos. El método empleado no cuenta con el apoyo ni la aprobación”, según la información compartida por la portavoz, Maud Bregeon, en medio de una rueda de prensa.

Las declaraciones de Macron se habrían dado, luego de los diferentes cuestionamientos que ha recibido por no tener en cuenta los principios del Derecho internacional.

A pesar de eso, al igual que lo hizo el pasado 3 de enero, el mandatario reiteró que Nicolás Maduro era “un dictador” y que su captura es una “buena noticia para él y para los venezolanos”, teniendo en cuenta que “confiscó la libertad de su pueblo y se robó las elecciones de 2024”, de acuerdo con la información divulgada por la portavoz de Francia Bregeon.

De igual manera, Macron enfatizó que “Francia apoya la soberanía popular”, la cual fue expresada por el pueblo de Venezuela en los comicios del año 2024, dejando claro que, de efectuarse “una transición”, Edmundo González debería ser quien asuma el “papel central”.

Este pedido de que González Urrutia sea quien gobierne Venezuela se suma al pedido de la Comisión Europea, que este lunes pidió una transición democrática en Venezuela, que incluya al presidente electo Edmundo y a la líder de la oposición, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

"Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Temas relacionados:

Presidente de Francia

Emmanuel Macron

Cae Maduro en Venezuela

Estados Unidos

Edmundo González

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela": Antonio De La Cruz sobre captura de Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El poder antiaéreo lo eliminaron en los primeros minutos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre ataques en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Desplazados (Foto de referencia: World Vision)
Migrantes

Colombia registra 99.500 migrantes en tránsito y 84.000 desplazados forzados en 2025

Rick Scott y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Régimen de Maduro

“Maduro podría abandonar el poder hoy mismo”: senador Rick Scott plantea un pronto final de la cabeza del régimen venezolano

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa - AFP
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Desplazados (Foto de referencia: World Vision)
Migrantes

Colombia registra 99.500 migrantes en tránsito y 84.000 desplazados forzados en 2025

Rick Scott y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Régimen de Maduro

“Maduro podría abandonar el poder hoy mismo”: senador Rick Scott plantea un pronto final de la cabeza del régimen venezolano

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa - AFP
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa

Curazao

Curazao niega haber participado en operación secreta para sacar a María Corina Machado de Venezuela

Fotos AFP
María Corina Machado

Venezuela, la Virgen de Guadalupe y María Corina Machado, la reflexión que deja sacerdote por la celebración católica del 12 de diciembre

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump advirtió que si Hamás no se desarma pronto, “lo pagará caro”

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre