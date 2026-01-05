NTN24
Cancillería de Colombia

“Constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país”: la cancillería de Colombia rechaza el pronunciamiento de Trump sobre una posible operación militar

enero 5, 2026
Por: Natalya Baquero González
Rosa Villavicencio, canciller de Colombia y Donald Trump - Fotos: AFP
Desde la cartera de Relaciones Exteriores extendieron una invitación a que las “diferencias entre Estados” se solucionen mediante “canales diplomáticos”.

La cancillería de Colombia, por medio de un comunicado, expresó su rechazo ante las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que no descartó una posible operación militar en territorio colombiano y en las que calificó a Gustavo Petro de ser un “hombre enfermo”.

“Expresa su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia”, se expresó desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La cancillería enfatizó que Gustavo Petro fue elegido “legítimamente" por voluntad del “pueblo colombiano”, por lo cual cualquier intención que “pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país”.

Desde la cartera señalan que las declaraciones del presidente Donald Trump “contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo”.

“Colombia es un Estado democrático, soberano y plenamente respetuoso del derecho internacional, y conduce su política exterior de manera autónoma, responsable y conforme a sus intereses nacionales”, se expresa en el comunicado.

Nuevamente, y como ha sido particular de la administración de Gustavo Petro, desde la cartera extendieron una invitación a que las “diferencias entre Estados” se solucionen mediante “canales diplomáticos”.

“Subraya que la soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto debido al jefe de Estado son principios irrenunciables y considera inaceptables las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados”, puntualizó.

El pronunciamiento de la Cancillería de Colombia se da luego de que el pasado domingo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzara duros cuestionamientos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y dejara abierta la posibilidad de una eventual acción militar en este país.

"Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo mucho tiempo", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

Temas relacionados:

Cancillería de Colombia

Estados Unidos

Donald Trump

Gustavo Petro

Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno de Colombia

