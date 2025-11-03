NTN24
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Donald Trump

El presidente Donald Trump asegura que los días de Nicolás Maduro en Venezuela están contados

noviembre 3, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
En entrevista con CBS, el mandatario estadounidense negó que Estados Unidos vaya a una guerra contra Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitidamque cree que los días de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela están contados, pero minimizó los temores a una guerra inminente contra el país sudamericano.

Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que Estados Unidos envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

"Lo dudo. No lo creo", declaró Trump al programa "60 Minutes", al responder una pregunta sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela.

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: "Diría que sí. Creo que sí".

Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para "imponer un cambio de régimen" en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.

Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para Estados Unidos.

Temas relacionados:

Donald Trump

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Venezuela

Estados Unidos

