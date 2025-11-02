NTN24
Huracán Melissa

Gobierno Trump anunció envío a Cuba de USD 3 millones en ayuda humanitaria como "apoyo al valiente pueblo cubano"

noviembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Paso del huracán Melissa en Cuba (AFP)
Paso del huracán Melissa en Cuba (AFP)
Las reacciones desde la dictadura cubana hacia el anuncio de Estados Unidos no fueron positivas.

Este domingo, el gobierno estadounidense, en cabeza del presidente Donald Trump, anunció el envío de una ayuda humanitaria de tres millones de dólares para los cubanos afectados por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del este de la isla.

"Estados Unidos está coordinando con la Iglesia católica la distribución de 3 millones de dólares en ayuda humanitaria directamente a las personas del este de Cuba más afectadas por la devastación del huracán Melissa", anunció la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en redes sociales.

El Departamento de Estado afirmó estar "listo para brindar ayuda humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de socios locales", sin la intermediación del régimen de Miguel Díaz-Canel.

El huracán Melissa, que a principios de esta semana devastó regiones enteras de Jamaica, azotó el este de Cuba e inundó Haití, dejando al menos 60 muertos.

Aunque el régimen cubano no reportó víctimas y evacuó preventivamente a más de 700.000 personas, varias provincias del este sufrieron daños considerables, como derrumbes de casas, cortes de luz y devastación de cosechas.

Pese al embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas, el Gobierno de la unión americana declaró que "apoya al valiente pueblo cubano".

Las reacciones desde la dictadura cubana no fueron positivas. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, dijo que, "si fuera sincera voluntad de ese gobierno (de EEUU) de apoyar a nuestro pueblo, habrían levantado sin condiciones el criminal bloqueo y eliminado de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, donde nunca debimos estar".

A fines de 2021, Washington volvió a incluir a Cuba en su lista de "patrocinadores del terrorismo", lo que llevó a un endurecimiento del embargo. El expresidente Joe Biden la retiró una semana antes de dejar la Casa Blanca, pero su sucesor Donald Trump restauró rápidamente la medida.

