NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Petro en Lista Clinton

“El presidente Petro ha tomado la decisión de estar del lado incorrecto de la historia al convertirse en el aliado del Cartel de los Soles”:

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En La Tarde de NTN24, el exministro de defensa de Colombia, Diego Molano, habló sobre las medidas que ha tomado el gobierno de los EE. UU. hacia la administración Petro, en la cual han aumentado los cultivos ilícitos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Este miércoles, el senador republicano James Lankford confirmó a NTN24 que el Gobierno de los Estados Unidos tiene previsto incluir a más colombianos con vínculos con el narcotráfico de drogas a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Aunque no se conoce si estas medidas serán implementadas a funcionarios de la administración de Petro, quedó claro que Colombia continuará afrontando más sanciones debido a la falta de acción en contra de los grupos criminales y carteles de droga del país.

o

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el exministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien habló sobre las medidas que ha tomado el gobierno de los EE. UU. hacia la administración de Gustavo Petro por su falta de medidas en su lucha contra el narcotráfico.

“Lo que está claro es que el presidente Petro ha tomado la decisión de estar del lado incorrecto, del eje del mal, defendiendo al ‘Cartel de los Soles’ de Venezuela y, por supuesto, con una política fallida de ‘Paz Total’ que lo que ha hecho es que incremente el narcotráfico”, señaló Molano.

Asimismo, Diego Molano, quien fungió como ministro de Defensa durante el 2021-2022, bajo la administración de Iván Duque, especificó qué tipo de personas son sometidas a lista Clinton u OFAC, en la cual fue incluido el presidente Petro, parte de su vínculo familiar y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“En esta lista están todos aquellos que están involucrados en actividades de narcotráfico, lavado de activos o de quienes colaboran con organizaciones terroristas o criminales que puedan estar facilitando el narcotráfico hacia EE. UU.”, expresó.

o

De igual manera, Molano dejó claro que la gestión que adelantan los Estados Unidos en la región, hacia los diferentes carteles, como hacia gobiernos que no implementan medidas para luchar contra el narcotráfico, no hace parte de “un juego”.

“La decisión particular de las últimas semanas de la administración Trump es que no está jugando; aquí se están tomando decisiones serias que tienen repercusiones y ya lo comienzan a evidenciar los miembros del gobierno”, sentenció.

Temas relacionados:

Petro en Lista Clinton

Sanciones de Estados Unidos

Diego Molano

Gustavo Petro

Donald Trump

Estados Unidos

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente Petro ha tomado la decisión de estar del lado incorrecto de la historia al convertirse en el aliado del Cartel de los Soles”:

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Senadores de EE.UU. señalan que Petro ha sido un “fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo” y confirman que más personas en Colombia serán incluidas en la lista Clinton

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Atentado

Tras ser intervenidos quirúrgicamente: Este es el estado clínico de los dos activistas venezolanos tras atentado en Bogotá

José Antonio Colina, presidente de VEPPEX - Foto: EFE
Estatus de Protección Temporal

Activistas piden a Donald Trump alternativa para migrantes venezolanos tras eliminación del TPS

Gustavo Petro y Donald Trump (EFE)
Crisis EE. UU. - Colombia

"Colombia no tiene nada para hacerle daño relevante a Estados Unidos en una guerra comercial": Alberto Bernal

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bad Bunny | Foto: EFE
Bad Bunny

Pese a las críticas de Trump, ratifican a Bad Bunny como artista para el show de medio tiempo en el Super Bowl

El técnico de la Juve, Igor Tudor al colombiano Juan David Cabal - Fotos: EFE
Juventus

“Es un jugador importante para nosotros desde todos los puntos de vista”: técnico de la Juventus sobre el colombiano Juan David Cabal

B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Asesinato

Hallan el vehículo en el que habrían sido transportados B-King y DJ Regio Clown horas antes de su muerte

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Javier Milei

Donald Trump recibirá al presidente Javier Milei en la Casa Blanca días antes de las elecciones legislativas en Argentina

Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Atentado

Tras ser intervenidos quirúrgicamente: Este es el estado clínico de los dos activistas venezolanos tras atentado en Bogotá

Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Ranking FIFA

Selección sudamericana ascendería en el ranking FIFA tras amistosos y sueña con ser parte de bombo privilegiado para el sorteo del Mundial 2026

José Antonio Colina, presidente de VEPPEX - Foto: EFE
Estatus de Protección Temporal

Activistas piden a Donald Trump alternativa para migrantes venezolanos tras eliminación del TPS

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda