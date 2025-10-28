NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Petro insiste en que "no defiende a Maduro" y que "no reconoció su elección", y explica su rechazo al despliegue de EE. UU. en el Caribe

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Nicolás Maduro (EFE)
Gustavo Petro y Nicolás Maduro (EFE)
El presidente colombiano respondió a una declaración que Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, hizo en el programa La Tarde de NTN24.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, citó una publicación de NTN24 asegurando que no defiende a Maduro, pese a que ha sido el principal aliado del régimen chavista en medio de la crisis con Estados Unidos.

Petro aseguró que no es defensor de Maduro y ejemplificó su argumento señalando que él mismo desconoció la "elección" del líder del régimen venezolano, misma en la que se autoproclamó como ganador pese al demostrado fraude electoral.

o

Según el mandatario, su posición en contra del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe se debe al rechazo hacia "una invasión" a lo que llamó "Patria de Bolívar".

"No defiendo a Maduro, no reconocí su elección, peronmenos defiendo una invasión a la Patria de Bolívar, eso sería la traición máxima a la historia y el futuro de toda la América Latina y el Caribe", dijo.

Y agregó que "los problemas de los venezolanos los arreglan los venezolanos. Ese es el pringipio de autodeterminación de los pueblos".

En concreto, el presidente colombiano respondió a una declaración que Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, hizo en el programa La Tarde de NTN24: “Petro defiende a Maduro cuando EE. UU. aumenta la presión sobre Maduro, la escritura estaba en la pared y Petro no la leyó, actúa como vocero de Maduro y esto tendrá consecuencias”, dijo el letrado.

Esta nueva declaración de Gustavo Petro ocurre en un punto álgido de la crisis en el Caribe, justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó movilizar al poderoso portaviones Gerald R. Ford.

Asimismo, este martes, las Fuerzas Armadas de su Estados Unidos llevaron a cabo tres ataques en el océano Pacífico contra cuatro embarcaciones a las que señaló de transportar narcóticos.

Los ataques contra las embarcaciones dejaron 14 personas muertas y un sobreviviente.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Gobierno de Colombia

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Amazon

La razón por la que Amazon despedirá a 30.000 trabajadores vinculados a su compañía: así fue como la empresa hizo el anuncio a cada empleado

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los submarinos no pescan": contundente mensaje de Trump sobre ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe

Embarcaciones atacadas por EEUU en el Pacífico. (Departamento de Guerra de EEUU)
Pacífico

Estados Unidos hizo tres nuevos "ataques cinéticos letales" que dejaron 14 muertos contra cuatro embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Yo no defiendo a Maduro": Petro volvió a referirse a María Corina Machado tras ser galardonada con el premio Nobel de Paz

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Estados Unidos

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Nicolás Maduro | Foto AFP
Premio Nobel de la Paz

Maduro cierra la embajada de Venezuela en Noruega tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fe venezolana sometida por el régimen de Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"La fe está bajo amenaza del cabecilla del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro”: dirigente político venezolano frente a las arbitrariedades del régimen

Antártida - Foto Canva
Antártida

Descubren más de 50 lagos ocultos bajo el hielo de la Antártida: el hallazgo podría acelerar el aumento del nivel del mar

América se enfrentará con Cali en la fecha 16 del FPC - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Lograrán los equipos vallecaucanos meterse dentro de los ocho? El clásico caleño se tomará la fecha 16 del FPC

Despliegue de EE. UU - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Estatuas inauguradas por Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Venezolanos vinculan a la "brujería" las nuevas estatuas inauguradas por Maduro

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Así se volvió a pronunciar Maduro en inglés frente al despliegue militar de Estados Unidos: "No crazy war, please"

Bad Bunny | Foto AFP
Bad Bunny

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda