Petro insiste en que "no defiende a Maduro" y que "no reconoció su elección", y explica su rechazo al despliegue de EE. UU. en el Caribe

Este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, citó una publicación de NTN24 asegurando que no defiende a Maduro, pese a que ha sido el principal aliado del régimen chavista en medio de la crisis con Estados Unidos.

Petro aseguró que no es defensor de Maduro y ejemplificó su argumento señalando que él mismo desconoció la "elección" del líder del régimen venezolano, misma en la que se autoproclamó como ganador pese al demostrado fraude electoral.

Según el mandatario, su posición en contra del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe se debe al rechazo hacia "una invasión" a lo que llamó "Patria de Bolívar".

"No defiendo a Maduro, no reconocí su elección, peronmenos defiendo una invasión a la Patria de Bolívar, eso sería la traición máxima a la historia y el futuro de toda la América Latina y el Caribe", dijo.

Y agregó que "los problemas de los venezolanos los arreglan los venezolanos. Ese es el pringipio de autodeterminación de los pueblos".

En concreto, el presidente colombiano respondió a una declaración que Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, hizo en el programa La Tarde de NTN24: “Petro defiende a Maduro cuando EE. UU. aumenta la presión sobre Maduro, la escritura estaba en la pared y Petro no la leyó, actúa como vocero de Maduro y esto tendrá consecuencias”, dijo el letrado.

Esta nueva declaración de Gustavo Petro ocurre en un punto álgido de la crisis en el Caribe, justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó movilizar al poderoso portaviones Gerald R. Ford.

Asimismo, este martes, las Fuerzas Armadas de su Estados Unidos llevaron a cabo tres ataques en el océano Pacífico contra cuatro embarcaciones a las que señaló de transportar narcóticos.

Los ataques contra las embarcaciones dejaron 14 personas muertas y un sobreviviente.