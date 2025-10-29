Senadores de EE.UU. señalan que Petro ha sido un “fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo” y confirman que más personas en Colombia serán incluidas en la lista Clinton

En conversación con NTN24, el senador republicano James Lankford confirmó que Estados Unidos ampliará la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos con nuevos nombres vinculados a los carteles colombianos.

VEA TAMBIÉN "Tratan como príncipe al presidente": Petro se encuentra de gira en países de Oriente Medio días después de ser incluido en la lista Clinton o

“Los carteles centroamericanos y suramericanos y sus designaciones como organizaciones terroristas o ya sea para individuos específicos puede ser que reciban sanciones”, aseguró.

El republicano no especifica si en Colombia las personas que serán sancionadas hacen parte del Gobierno Petro; añade que “necesitamos asegurarnos de que haya personas que estén honestamente enfocadas en intentar detener el tráfico de drogas; si estás involucrado en mover drogas a nuestro país, necesitas enfrentar sanciones por eso”.

Cabe recordar que uno de los motivos por los que Estados Unidos ha retirado la ayuda económica a Colombia es por el aumento de cultivos de coca en el país.

Sin embargo, el presidente Petro aseguró en su cuenta X que “solo aumentó 3% (…) 262.000 hectáreas que aparecerán de zonas de cultivo de coca, 80.000 están abandonadas hace más de tres años y 22.000 están en traslados de cultivos ilícitos hacia lícitos”.

VEA TAMBIÉN Régimen de Maduro secuestró en promedio un activista por día en el mes de octubre o

Por su parte, la republicana María Elvira Salazar contestó el mensaje de Petro señalando que el presidente de Colombia “ha sido un completo fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo (…) Colombia no necesita un profesor de teorías fracasadas, necesita un líder que enfrente a los criminales y defienda al pueblo”, reiteró en X.

Finalmente, el republicano James Lankford recalcó: “Tenemos una recompensa por el liderazgo de Venezuela desde hace años por su tráfico de drogas a los Estados Unidos y hemos sido muy claros en que queremos ver a Maduro arrestado”.