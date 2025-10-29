“El presidente Petro ha tomado la decisión de estar del lado incorrecto de la historia al convertirse en el aliado del Cartel de los Soles”: Diego Molano

Este miércoles, el senador republicano James Lankford confirmó a NTN24 que el Gobierno de los Estados Unidos tiene previsto incluir a más colombianos con vínculos con el narcotráfico de drogas a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Aunque no se conoce si estas medidas serán implementadas a funcionarios de la administración de Petro, quedó claro que Colombia continuará afrontando más sanciones debido a la falta de acción en contra de los grupos criminales y carteles de droga del país.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el exministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien habló sobre las medidas que ha tomado el gobierno de los EE. UU. hacia la administración de Gustavo Petro por su falta de medidas en su lucha contra el narcotráfico.

“Lo que está claro es que el presidente Petro ha tomado la decisión de estar del lado incorrecto, del eje del mal, defendiendo al ‘Cartel de los Soles’ de Venezuela y, por supuesto, con una política fallida de ‘Paz Total’ que lo que ha hecho es que incremente el narcotráfico”, señaló Molano.

Asimismo, Diego Molano, quien fungió como ministro de Defensa durante el 2021-2022, bajo la administración de Iván Duque, especificó qué tipo de personas son sometidas a lista Clinton u OFAC, en la cual fue incluido el presidente Petro, parte de su vínculo familiar y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“En esta lista están todos aquellos que están involucrados en actividades de narcotráfico, lavado de activos o de quienes colaboran con organizaciones terroristas o criminales que puedan estar facilitando el narcotráfico hacia EE. UU.”, expresó.

De igual manera, Molano dejó claro que la gestión que adelantan los Estados Unidos en la región, hacia los diferentes carteles, como hacia gobiernos que no implementan medidas para luchar contra el narcotráfico, no hace parte de “un juego”.

“La decisión particular de las últimas semanas de la administración Trump es que no está jugando; aquí se están tomando decisiones serias que tienen repercusiones y ya lo comienzan a evidenciar los miembros del gobierno”, sentenció.