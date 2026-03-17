De protectora de medioambiente a defensora de peligrosos regímenes: el pueblo cubano rechaza los polémicos mensajes de Greta Thunberg

Este martes se completaron once días consecutivos de las protestas y los cacerolazos contra los apagones, la escasez de alimentos y la falta de agua en Cuba.

Con gritos de "abajo la dictadura", los manifestantes que desafían incluso a las fuerzas represoras han desahogado su malestar contra sedes representativas del régimen como las del Partido Comunista en la ciudad de Morón.

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En medio de esta crítica situación para los cubanos, apareció la activista sueca Greta Thunberg, a quien se le vio a finales de agosto de 2025 a bordo de uno de los barcos de la flotilla 'Global Sumud', que pretendió llegar a la Franja de Gaza en lo que terminó siendo una flotilla de ayuda fantasma.

Thunberg está ahora anunciando su apoyo a otra flotilla, al denominado 'Convoy Nuestra América', que tiene previsto arribar a Cuba el próximo sábado 21 de marzo.

En un video, la joven se vio aparentemente preocupada por la situación humanitaria de los cubanos, intranquilidad que surgió solo después de que la presión de Estados Unidos aumentara contra el régimen castrista.

La activista, cabe resaltar, no se manifestó hace cuatro años cuando comenzó la peor oleada migratoria de cubanos huyendo de la crisis generalizada en la isla, ni cuando 5.961 migrantes de Cuba atravesaron la espesa y peligrosa selva del Darién buscando un escape hacia Centroamérica y Norteamérica.

De igual manera, la activista tampoco ha liderado flotillas humanitarias para exigir la liberación de los más de 1.200 prisioneros políticos de la dictadura en Cuba, ni ha realizado campañas feministas por las 131 mujeres presas políticas que hacen parte del preocupante número de encarcelados en la isla por motivos políticos.

Thunberg, en cambio, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la crisis energética y económica de Cuba, y ha promovido la flotilla para la isla impulsada por la Internacional Progresista de sectores de izquierda radical, afines a la tiranía castrista del dictador Miguel Díaz-Canel.

Mientras Greta Thunberg parece estar bastante interesada por la crítica situación social y humanitaria de los cubanos, pero no condena al régimen represor que los somete hace cerca de 70 años, desde la misma isla, ciudadanos del común rechazan con indignación el rol asumido por la activista.

Lina Vásquez, directora ejecutiva del movimiento 'Clamor de Cuba', dijo en La Noche de NTN24 que la crisis humanitaria en Cuba está presente desde 1969 y no desde ahora que Greta Thunberg busca cómo criticar al Gobierno del presidente Trump.

"Hay niños que se nos mueren en los hospitales porque no tienen acceso a medicina ni a una salud digna, y entonces ahora ella (Greta Thunberg), por atacar al gobierno de Donald Trump, ha vuelto a mirar a Cuba. No, el problema de Cuba no viene desde ahora, viene desde hace muchísimo tiempo y esa es la lucha que tenemos día a día aquí", expresó Vásquez.

Elaín Espinosa, abogado de la ONG 'Cubalex' que asesora y acompaña a víctimas de derechos humanos, expresó también en La Noche que "tratar de plantear que la crisis humanitaria que existe en Cuba es derivada de un posible bloqueo o un embargo, describe a ciencia cierta que no se tiene conocimiento alguno ni siquiera de las normas más básicas de derechos humanos".

Espinosa considera que las declaraciones de la activista sueca no solo ponen en evidencia su "servilismo ideológico", sino que además exponen lo que calificó como un "profundo desconocimiento y una ignorancia muy grande de la realidad cubana".

Para Rosalba, ciudadana cubana, madre cabeza de familia con tres hijos pequeños, la situación en la isla es cada vez más compleja. "Las donaciones que entran a este país, no llegan a los niños", denunció.

Uno de los hijos de Rosalba tiene 7 años y padece síndrome de Lennox-Gastaut, una forma severa y poco común de epilepsia infantil y retraso cognitivo. "Mi niño se alimenta por una sonda gástrica, hay que licuarle todo, y lleva principalmente medicamentos. En este país no los hay", manifestó.