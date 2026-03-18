¿Señal de que algo puede pasar? Costa Rica anuncia el cierre de su embajada en Cuba

Este miércoles el gobierno de Costa Rica dio la orden del cierre de su embajada en La Habana, Cuba, y solicitó a la cancillería de la isla en territorio costarricense retirar a todos aquellos funcionarios diplomáticos de la nación centroamericana.

"Hemos tomado la decisión de proceder (...) con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. De igual forma, hemos solicitado a la cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares", expresó el canciller Arnoldo André Tinoco.

La decisión tomada desde San José se da frente al “deterioro” incesante y la vulneración de derechos humanos en la isla por parte del régimen castrista que actualmente mantiene a una nación bajo la represión y una profunda crisis tanto económica como energética.

“Esta medida responde a la profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, contra activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse y participar en la vida pública”, añadió Tinoco.

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De esta manera, Costa Rica se suma a la decisión tomada por el gobierno de Ecuador, otra de las naciones aliadas de los Estados Unidos, que el pasado 4 de marzo expulsó de su territorio al embajador de Cuba en Quito, Brasilio Gutiérrez, por presunta injerencia en asuntos políticos.

Esta situación deja una señal abierta desde Washington, de que algo podría pasar en la isla, pues la nación centroamericana es el segundo país en solicitar a sus funcionarios salir de Cuba en menos de un mes.