Lunes, 06 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

"El régimen de Maduro está en jaque en este momento y una intervención sería el jaque mate": Antonio de la Cruz

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El analista político aseveró que ante la posibilidad de que EE. UU. llegue a un combate terrestre contra el narcotráfico en sus predios, necesitan una narrativa que lo pueda evitar como un supuesto ataque de la derecha a la embajada.

El régimen de Nicolás Maduro ha denunciado presuntos sectores de la derecha venezolana querer atentar con explosivos la embajada de Estados Unidos en Caracas. Según Jorge Rodríguez, hubo que reforzar las medidas de seguridad en la sede diplomática.

Sobre este tema conversó en La Tarde de NTN24 el analista político Antonio de la Cruz quien señaló que esta advertencia es una acción frente a la posibilidad de la fase 2 del plan contra el narcotráfico de Estados Unidos que incluye un ataque terrestre que llegaría a sus predios y eso “le causa pavor al régimen”.

o

“El grupo que maneja Diosdado Cabello podrían crear una situación para inculpar a las fuerzas diplomáticas, pero hay algo a los que el Cartel de los Soles le tiene pavor y fue lo que anunció Trump y es el fin de la fase 1, que la guerra de los carteles ya no en el Mar Caribe y que comienza la fase 2, además dice que ya no quedan narcolanchas, porque si el enemigo se mueve por tierra EE.UU. se reserva el derecho de seguirlo y esa tierra es en los corredores que atraviesas Venezuela y les da miedo porque una vez que se hagan estos ataques, las fuerzas armadas tienen que tomar la decisión de enfrentar ese ataque u obviarlo y eso genera incertidumbre porque yo creo que no se van a inmolar por Maduro”, señaló el invitado.

Como esto les causa pavor, entonces actúan advirtiendo de un atentando contra la embajada de Estados Unidos sin fecha, sin autores y sin pruebas, pero esto no es una denuncia si no un anuncio preventivo porque si no pasada nada dicen que lo evitaron”, puntualizó De la Cruz.

Régimen de Maduro

Donald Trump

Narcotráfico

Venezuela

