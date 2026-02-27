NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos derribó un dron del gobierno cerca a la frontera con México

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Frontera entre México y Estados Unidos - EFE
El aparato derribado pertenecía a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El jueves, el Ejército de Estados Unidos derribó por error un dron gubernamental cerca de la frontera con México, lo que provocó el cierre del espacio aéreo.

El hecho se produjo después de otro incidente similar la semana pasada, cuando agentes de protección fronteriza supuestamente utilizaron un láser para derribar un globo de fiesta que confundieron con un dron.

Con el nuevo reporte, legisladores demócratas exigieron una investigación sobre el ataque, al criticar duramente la "incompetencia" de la Casa Blanca.

Según The New York Times, el aparato derribado pertenecía a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y fue atacado sobre un pequeño poblado cerca de El Paso, Texas.

El diario norteamericano, que citó fuentes anónimas que no estaban autorizadas a hablar públicamente, añadió sobre el caso que la CBP no había notificado al Pentágono que iba a lanzar un dron en la zona, y que el láser se utilizó sin la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Ante el incidente, la FAA anunció durante el jueves un cierre temporal del espacio aéreo alrededor de Fort Hancock, a unos 80 kilómetros de El Paso, argumentando "razones especiales de seguridad".

En un comunicado, los legisladores demócratas Rick Larsen, Bennie Thompson y André Carson, miembros de comités de la Cámara de Representantes relacionados con la aviación y la seguridad, acusaron a la Administración republicana del presidente Donald Trump de mostrar una "falta de coordinación" entre agencias.

