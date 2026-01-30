"Eres un mago": Novak Djokovic protagoniza llamativo diálogo en vivo con tenista sudamericano que anticipó la que sería la final del Abierto de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic protagonizó una divertida conversación en vivo, mientras una periodista lo entrevistaba tras vencer al italiano Jannik Sinner en las semifinales del Abierto de Australia, con su amigo y exjugador argentino Juan Martín del Potro.

En la conversación Djokovic cuestiona a Juan Martín por haber acertado en su predicción sobre los jugadores que llegarían a la final. “Me gustaría que la final del Abierto de Australia sea entre mis amigos Nole vs Carlitos”, escribió el argentino.

El serbio con celular en mano frente a las cámaras le dijo a Del Potro: “He visto tu mensaje en Twitter, Carlos y Nole. Eres un mago. No me digas tu predicción para el final”.

VEA TAMBIÉN Carlos Alcaraz avanza por primera vez a la final del Abierto de Australia: fanático captó gesto cuando quebró juego en el que Zverev sacaba para partido o

Djokovic aspirará el domingo a un histórico 25 título de Grand Slam después de clasificarse este viernes a la final del Abierto de Australia al vencer en cinco sets al italiano Jannik Sinner, defensor del título y número dos mundial, por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

El serbio, de 38 años, no jugaba una final del Grand Slam desde que perdió la de Wimbledon en 2024 ante el español Carlos Alcaraz.

El español, número uno del mundo, será precisamente su rival por el título en Melbourne tras haber superado en un épico duelo también este viernes e igualmente en cinco sets al alemán Alexander Zverev (3°), en su caso por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5.

Djokovic tiene ahora una cita con la historia: es el hombre que más grandes tiene en su palmarés (24), los mismos que logró la australiana Margaret Court durante su carrera.

La propia Court, que tiene ahora 83 años, estaba presente en el Rod Laver Arena este viernes para seguir esta apasionante semifinal.

En caso de levantar el trofeo el domingo, que sería su duodécimo en el Abierto de Australia, Djokovic lograría el ansiado 25 Grand Slam, un objetivo que persigue desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2023.

VEA TAMBIÉN Novak Djokovic rompió todos los pronósticos y venció al italiano Sinner con lo que jugará por 38 vez una final de Grand Slam o

Desde entonces solo había llegado a la final en esa derrota contra Alcaraz en Wimbledon 2024. En la temporada de 2025 había hecho pleno de cuatro semifinales en los cuatro grandes, pero sin poder llegar al último partido.

En este Abierto de Australia, Djokovic tuvo un gran susto en cuartos de final, cuando se vio dos sets abajo con Lorenzo Musetti, que terminó abandonando por lesión cuando el marcador era favorable al italiano por 6-4, 6-3 y 1-3.

Con su derrota, Sinner, de 24 años, impide un nuevo reencuentro con Alcaraz, de 22, en una final.

Ambos protagonizaron las tres anteriores en las citas del Grand Slam, con títulos para el español en el último Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y para el italiano en Wimbledon el pasado julio.