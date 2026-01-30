NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Novak Djokovic

"Eres un mago": Novak Djokovic protagoniza llamativo diálogo en vivo con tenista sudamericano que anticipó la que sería la final del Abierto de Australia

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El tenista serbio Novak Djokovic. (AFP) (3)
El tenista serbio Novak Djokovic. (AFP) (3)
Djokovic aspirará el domingo a un histórico 25 título de Grand Slam después de clasificarse este viernes a la final del Abierto de Australia.

El tenista serbio Novak Djokovic protagonizó una divertida conversación en vivo, mientras una periodista lo entrevistaba tras vencer al italiano Jannik Sinner en las semifinales del Abierto de Australia, con su amigo y exjugador argentino Juan Martín del Potro.

En la conversación Djokovic cuestiona a Juan Martín por haber acertado en su predicción sobre los jugadores que llegarían a la final. “Me gustaría que la final del Abierto de Australia sea entre mis amigos Nole vs Carlitos”, escribió el argentino.

El serbio con celular en mano frente a las cámaras le dijo a Del Potro: “He visto tu mensaje en Twitter, Carlos y Nole. Eres un mago. No me digas tu predicción para el final”.

o

Djokovic aspirará el domingo a un histórico 25 título de Grand Slam después de clasificarse este viernes a la final del Abierto de Australia al vencer en cinco sets al italiano Jannik Sinner, defensor del título y número dos mundial, por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

El serbio, de 38 años, no jugaba una final del Grand Slam desde que perdió la de Wimbledon en 2024 ante el español Carlos Alcaraz.

El español, número uno del mundo, será precisamente su rival por el título en Melbourne tras haber superado en un épico duelo también este viernes e igualmente en cinco sets al alemán Alexander Zverev (3°), en su caso por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5.

Djokovic tiene ahora una cita con la historia: es el hombre que más grandes tiene en su palmarés (24), los mismos que logró la australiana Margaret Court durante su carrera.

La propia Court, que tiene ahora 83 años, estaba presente en el Rod Laver Arena este viernes para seguir esta apasionante semifinal.

En caso de levantar el trofeo el domingo, que sería su duodécimo en el Abierto de Australia, Djokovic lograría el ansiado 25 Grand Slam, un objetivo que persigue desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2023.

o

Desde entonces solo había llegado a la final en esa derrota contra Alcaraz en Wimbledon 2024. En la temporada de 2025 había hecho pleno de cuatro semifinales en los cuatro grandes, pero sin poder llegar al último partido.

En este Abierto de Australia, Djokovic tuvo un gran susto en cuartos de final, cuando se vio dos sets abajo con Lorenzo Musetti, que terminó abandonando por lesión cuando el marcador era favorable al italiano por 6-4, 6-3 y 1-3.

Con su derrota, Sinner, de 24 años, impide un nuevo reencuentro con Alcaraz, de 22, en una final.

Ambos protagonizaron las tres anteriores en las citas del Grand Slam, con títulos para el español en el último Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y para el italiano en Wimbledon el pasado julio.

Temas relacionados:

Novak Djokovic

Tenis

Tenista

Abierto de Australia

Australian Open

Open de Australia

Torneo

Jannik Sinner

Juan Martín del Potro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
Marino Hinestroza jugador colombiano - Foto: EFE
Atlético Nacional

El futuro de Marino Hinestroza ya no estaría en Argentina; destacado club de Brasil habría hecho propuesta oficial por el extremo colombiano

Endrick, futbolista brasileño - Fotos: EFE / AFP
Real Madrid

"No era el jugador, era el Real Madrid": cientos de fanáticos debaten en redes por estas espectaculares jugadas de Endrick con el Lyon

Johan Mojica | Foto: EFE
Futbolistas

El colombiano Johan Mojica está en el ‘ojo del huracán’ tras protagonizar fuerte cruce con un aficionado del Mallorca

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Captura de Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Gobiernos de izquierda se pronuncian en conjunto frente a los hechos ocurridos en Venezuela

Foto: AFP
Nicolás Maduro

"Encabeza un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha aprovechado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico": revelan documento de acusación contra Maduro

Tormenta invernal en EE. UU. - AFP
Tormenta invernal

Fuerte tormenta invernal en Estados Unidos ya cobra sus primeras víctimas mortales y deja a más de 700.000 hogares sin electricidad

Vladimir Putin | Foto EFE
Unión Europea

La Unión Europea pone fecha a fin a las importaciones de gas ruso como consecuencia de la invasión a Ucrania

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Tribunal que avaló la "reelección" de Maduro declara a Delcy Rodríguez presidenta en funciones de Venezuela

Donald Trump y Claudia - Fotos AFP
Acuerdo comercial

Expertos analizan la actual relación entre México y Estados Unidos en cuanto al acuerdo comercial T-MEC

Protestas por presos políticos en Venezuela - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

El dirigente político venezolano Víctor Borjas se puso un disfraz de peluche para sorprender a sus hijas tras ser excarcelado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre